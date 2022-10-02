  • 31°C
香港時間 : 20221002日 (週日) 14:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虐兒個案】孫玉菡：已要求保良局就虐兒案提交報告　教育局正跟進大埔匡智松嶺第二校疑虐兒事件

社會 14:21 2022/10/02

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

勞工及福利局局長孫玉菡。(資料圖片)

大埔特殊學校匡智松嶺第二校懷疑發生虐兒個案。勞工及福利局局長孫玉菡今日（2日）表示，社署正嚴肅跟進保良局嬰兒組留宿幼兒中心的虐兒事件，已敦促保良局徹查及提交報告。

孫玉菡接受一個電視節目訪問時指，警方正調查案件，強調社會福利署正嚴肅跟進，並已敦促機構徹查事件、審視流程和提出改善辦法，稍後須向社署提交報告。日前公布首階段檢討報告時提出31項建議，部份建議已落實，其中今次發現保良局嬰兒組懷疑虐兒事件，正是落實了報告內強化巡查工作的成果，政府會繼續跟進報告內的其他建議。

他又稱，「童樂居」虐兒案後成立的兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，在首階段檢討報告中，提出31項建議，包括將幼兒工作員人手比例由1比6.2提升至1比4.5。約3至4成住宿兒童有特殊需要，有必要增聘照顧員、社工及護士照顧，但涉及資源運用，政府需時處理，而童樂居及保良局均已運用自身資源增聘人手。

另外，他又表示，知道教育局正跟進大埔匡智松嶺第二校懷疑虐兒事件，而針對社署轄下幼兒住宿服務的檢討報告部分措施已經落實，會盡快跟進人手比例等建議。

關於今天報道提到特殊學校的懷疑虐兒個案，我得知教育局已在跟進當中。就社會福利署規管六歲以下兒童住宿照顧服務而言，所有運作和監管均需符合社署的要求，即剛在上星期四（29日）發表的兒童住宿照顧及相關服務第一階段檢討報告的31項改善建議，均適用於所有這類幼兒中心。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【最新疫情】限聚令未放寬　梁栢賢：防疫風險角度而言不合邏輯
今日 10:22
【最新疫情】限聚令未放寬　梁栢賢：防疫風險角度而言不合邏輯
【流星雨】獵戶座流星雨今起上演　每小時20顆劃破天際 （附最佳觀賞地點）
今日 10:43
【流星雨】獵戶座流星雨今起上演　每小時20顆劃破天際 （附最佳觀賞地點）
【樓宇復修】小區復修南角道至打鼓嶺道一帶作試點　料可惠及約千個住宅單位
今日 12:21
【樓宇復修】小區復修南角道至打鼓嶺道一帶作試點　料可惠及約千個住宅單位
【5G巴士】九巴提供車上5G Wi-Fi每日無限使用　App1933顯示車廂載客量
今日 12:31
【5G巴士】九巴提供車上5G Wi-Fi每日無限使用　App1933顯示車廂載客量
【MIRROR事故】紅館演唱會事故調查仍未有消息　孫玉菡：調查進入尾聲盡快向公眾交代
今日 13:07
【MIRROR事故】紅館演唱會事故調查仍未有消息　孫玉菡：調查進入尾聲盡快向公眾交代
【0+3檢疫】議員批旅客機場等巴士半小時或以上　促當局與的士巴士業界溝通增班次
今日 13:46
【0+3檢疫】議員批旅客機場等巴士半小時或以上　促當局與的士巴士業界溝通增班次

你可能感興趣

【最新疫情】限聚令未放寬　梁栢賢：防疫風險角度而言不合邏輯
今日 10:22
【最新疫情】限聚令未放寬　梁栢賢：防疫風險角度而言不合邏輯
【流星雨】獵戶座流星雨今起上演　每小時20顆劃破天際 （附最佳觀賞地點）
今日 10:43
【流星雨】獵戶座流星雨今起上演　每小時20顆劃破天際 （附最佳觀賞地點）
【樓宇復修】小區復修南角道至打鼓嶺道一帶作試點　料可惠及約千個住宅單位
今日 12:21
【樓宇復修】小區復修南角道至打鼓嶺道一帶作試點　料可惠及約千個住宅單位
大埔 特殊學校 社會福利署 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【開心獎門人】曾志偉與大馬模特兒慶生　獎門人熱情吻賀影片流出
今日 11:18
【開心獎門人】曾志偉與大馬模特兒慶生　獎門人熱情吻賀影片流出
【香港小姐2022】林鈺洧分享賽後得獎感受　Denice上載童年照：我是香港小姐【多圖】
18:28 2022/10/01
【香港小姐2022】林鈺洧分享賽後得獎感受　Denice上載童年照：我是香港小姐【多圖】
【龍山寺奇案】龍山寺死者父親往台灣認屍　網民指有女士曾發文求助：想搵師傅幫手
12:43 2022/10/01
【龍山寺奇案】龍山寺死者父親往台灣認屍　網民指有女士曾發文求助：想搵師傅幫手