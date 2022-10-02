【虐兒個案】孫玉菡：已要求保良局就虐兒案提交報告　教育局正跟進大埔匡智松嶺第二校疑虐兒事件

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。(資料圖片)

大埔特殊學校匡智松嶺第二校懷疑發生虐兒個案。勞工及福利局局長孫玉菡今日（2日）表示，社署正嚴肅跟進保良局嬰兒組留宿幼兒中心的虐兒事件，已敦促保良局徹查及提交報告。

孫玉菡接受一個電視節目訪問時指，警方正調查案件，強調社會福利署正嚴肅跟進，並已敦促機構徹查事件、審視流程和提出改善辦法，稍後須向社署提交報告。日前公布首階段檢討報告時提出31項建議，部份建議已落實，其中今次發現保良局嬰兒組懷疑虐兒事件，正是落實了報告內強化巡查工作的成果，政府會繼續跟進報告內的其他建議。

他又稱，「童樂居」虐兒案後成立的兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，在首階段檢討報告中，提出31項建議，包括將幼兒工作員人手比例由1比6.2提升至1比4.5。約3至4成住宿兒童有特殊需要，有必要增聘照顧員、社工及護士照顧，但涉及資源運用，政府需時處理，而童樂居及保良局均已運用自身資源增聘人手。

另外，他又表示，知道教育局正跟進大埔匡智松嶺第二校懷疑虐兒事件，而針對社署轄下幼兒住宿服務的檢討報告部分措施已經落實，會盡快跟進人手比例等建議。

關於今天報道提到特殊學校的懷疑虐兒個案，我得知教育局已在跟進當中。就社會福利署規管六歲以下兒童住宿照顧服務而言，所有運作和監管均需符合社署的要求，即剛在上星期四（29日）發表的兒童住宿照顧及相關服務第一階段檢討報告的31項改善建議，均適用於所有這類幼兒中心。

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責任編輯：余思嵐