【癌症殺手】男子愛吃炸物大腸生滿息肉罹癌　醫生點評7種癌症與飲食相關

▲ 醫生點評7種癌症與飲食相關。

大腸癌是本港第2位常見癌症，2019年因大腸癌死亡的人數多達2174人，而不良飲食習慣是致病原因之一。台灣有醫生近日在醫療節目上分享，一位35歲男性上班族從小愛吃油炸食物，驗出貧血後再照大腸鏡，才發現道裡裡外外都是大小不一的息肉，其後更確診大腸癌。

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據台灣節目《健康好生活》，腎臟科醫師洪永祥分享一宗病例，指曾有一名35歲打工仔求醫，體檢報告顯示他的血色素過低，僅8.0（正常男性數值為14至18），有貧血現象。洪永祥為他安排進行糞便檢驗，發現有潛血迹象，隨即把他轉介至大腸直腸外科。

而男病人在做大腸鏡後，發現降結腸有一顆4厘米大小的腫瘤，而且有著大小不一的息肉。經問診得知，男病人自小愛吃油炸食物，最喜歡食炸到焦的食物，並不愛吃蔬果。男病人在接受大腸癌手術開刀後，已成功挽回性命，從此也改變飲食習慣，多食蔬果及戒食油炸物。

洪永祥引述「美國癌症研究協會」指出，癌症和飲食息息相關，以下是7種相關癌症：

1.食道癌：研究發現9成以上患者喜歡吃很熱的食物。

2. 肝癌：進食受潮發霉、變質的食物，如黃麴毒素等。

3. 乳腺癌：與高脂肪、高熱量食物相關，尤其是油炸食物。

4. 肺癌：與高溫烹調的油煙有關。

5. 胃癌：愛吃醃製食品有關。

6. 大腸癌：與多肉少菜的飲食習慣有關。

7. 口腔癌：菸、酒不離口。

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責任編輯：羅嘉欣