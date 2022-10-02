【TVB新五虎】曾與古天樂+古巨基+吳家樂+劉愷威獲力捧　何遠恆轉行發展長駐內地

▲ TVB「新五虎」之一的何遠恆早已絕跡幕前。

TVB自1967年開台便製作各種類型的節目，同時亦力捧不少小生及花旦，其中，古天樂、古巨基、吳家樂、劉愷威和何遠恆曾為TVB力捧的「新五虎」。

日前播出的《星光匯聚成翡翠》，訪問久未露面的何遠恆，原來他早於1998年轉行投身建材行業，其後更北上發展。

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組「新五虎」

當年，TVB欲找五位年青人組成「新五虎」，投放資源栽培他們，有點像以前五虎模式，而何遠恆亦成功吸納一眾妹妹仔粉絲。

對於曾為「新五虎」成員之一，何遠恆在節目謂：「『TVB新五虎』這個名號可以刻在歷史上，大家永遠都能在網上查到，對我來說是一件很榮幸的事。」

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▲ 新五虎在2018年古巨基演唱會再碰頭。

轉行北上發展

新五虎起初造勢很強勁，惟其後便平靜下來，古天樂、古巨基、吳家樂和劉愷威仍然於幕前工作，不過何遠恆早已轉行發展，另覓出路。

在1998年，何遠恆離開電視圈，轉投建材生意，並自2000年起開始長駐內地，漸漸絕跡幕前。

於2018年，古巨基的演唱會內，邀古天樂、何遠恆、吳家樂和劉愷威齊上紅館，讓新五虎難得再聚頭並一起合唱《當年情》，期間四人還大跳古天樂曾經最hit神舞《今期流行》，場面爆笑。

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