  • 30°C
香港時間 : 20221002日 (週日) 17:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TVB新五虎】曾與古天樂+古巨基+吳家樂+劉愷威獲力捧　何遠恆轉行發展長駐內地

娛樂 16:23 2022/10/02

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

TVB「新五虎」之一的何遠恆早已絕跡幕前。

TVB自1967年開台便製作各種類型的節目，同時亦力捧不少小生及花旦，其中，古天樂、古巨基、吳家樂、劉愷威和何遠恆曾為TVB力捧的「新五虎」。

日前播出的《星光匯聚成翡翠》，訪問久未露面的何遠恆，原來他早於1998年轉行投身建材行業，其後更北上發展。

【明日戰記】古天樂宣布展開30年電影大計　古仔否定香港電影已死：係睇我哋點選擇

    點擊圖片放大
    +12
    +11

組「新五虎」

當年，TVB欲找五位年青人組成「新五虎」，投放資源栽培他們，有點像以前五虎模式，而何遠恆亦成功吸納一眾妹妹仔粉絲。

對於曾為「新五虎」成員之一，何遠恆在節目謂：「『TVB新五虎』這個名號可以刻在歷史上，大家永遠都能在網上查到，對我來說是一件很榮幸的事。」

【明日戰記】古天樂與長者及小童睇戲玩遊戲　甘比讚古仔：十分有善心及義氣

新五虎在2018年古巨基演唱會再碰頭。

轉行北上發展

新五虎起初造勢很強勁，惟其後便平靜下來，古天樂、古巨基、吳家樂和劉愷威仍然於幕前工作，不過何遠恆早已轉行發展，另覓出路。

在1998年，何遠恆離開電視圈，轉投建材生意，並自2000年起開始長駐內地，漸漸絕跡幕前。

於2018年，古巨基的演唱會內，邀古天樂、何遠恆、吳家樂和劉愷威齊上紅館，讓新五虎難得再聚頭並一起合唱《當年情》，期間四人還大跳古天樂曾經最hit神舞《今期流行》，場面爆笑。

最新影片推介：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明日戰記】古天樂與長者及小童睇戲玩遊戲　甘比讚古仔：十分有善心及義氣
17:08 2022/09/19
【明日戰記】古天樂與長者及小童睇戲玩遊戲　甘比讚古仔：十分有善心及義氣
【餐餐有宋家】「順嫂」梁葆貞張鳳妮激罕現身　古天樂前度黃𨥈瑩轉行美容業
16:18 2022/09/24
【餐餐有宋家】「順嫂」梁葆貞張鳳妮激罕現身　古天樂前度黃𨥈瑩轉行美容業
【明日戰記】古天樂宣布展開30年電影大計　古仔否定香港電影已死：係睇我哋點選擇
22:02 2022/09/22
【明日戰記】古天樂宣布展開30年電影大計　古仔否定香港電影已死：係睇我哋點選擇

你可能感興趣

【明日戰記】古天樂與長者及小童睇戲玩遊戲　甘比讚古仔：十分有善心及義氣
17:08 2022/09/19
【明日戰記】古天樂與長者及小童睇戲玩遊戲　甘比讚古仔：十分有善心及義氣
【餐餐有宋家】「順嫂」梁葆貞張鳳妮激罕現身　古天樂前度黃𨥈瑩轉行美容業
16:18 2022/09/24
【餐餐有宋家】「順嫂」梁葆貞張鳳妮激罕現身　古天樂前度黃𨥈瑩轉行美容業
【明日戰記】古天樂宣布展開30年電影大計　古仔否定香港電影已死：係睇我哋點選擇
22:02 2022/09/22
【明日戰記】古天樂宣布展開30年電影大計　古仔否定香港電影已死：係睇我哋點選擇
娛樂人物職業 古天樂 古巨基 劉愷威 吳家樂 演員 綜藝節目 電視劇 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

【開心獎門人】曾志偉與大馬模特兒慶生　獎門人熱情吻賀影片流出
今日 11:18
【開心獎門人】曾志偉與大馬模特兒慶生　獎門人熱情吻賀影片流出
【開心獎門人】大馬模特兒與曾志偉一吻揚名　一文盡睇黎峇菈猛料背景【多圖】
今日 12:05
【開心獎門人】大馬模特兒與曾志偉一吻揚名　一文盡睇黎峇菈猛料背景【多圖】
【癌症殺手】大腸癌與飲食息息相關　醫生列6類危險食物應少吃
14:26 2022/09/30
【癌症殺手】大腸癌與飲食息息相關　醫生列6類危險食物應少吃