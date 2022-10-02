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【客艙升級】帶嬰兒搭飛機可升級客艙？　資深空姐分享揀位升級秘技

親子 15:09 2022/10/02

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資深空姐分享揀位升級秘技。

隨著「0+3」入境政策實施，旅遊熱潮再度掀起。有網民近日就發問，帶著嬰兒搭飛機時，如嬰兒哭不停，是否能升級客艙，以免影響其他人。資深空姐藍海寧就曾分享，在飛機上升級客艙要注意的事項及揀位宜忌。

最新影片：

有網民最近在Facebook群組「小心親子遊(討論父母與子女旅遊態度)」發帖，詢問同行嬰兒如不斷哭泣，在飛機上是否有方法可升級至商務艙，以免導他人造成滋擾：

我想問如果搭飛機時，BB哭到收唔到聲，係咪可以upgrade去business坐，等唔會騷擾到太多人？

其實在飛機上揀位或升級客艙，也自有一門學問。資深空姐藍海寧曾在《經濟日報》撰文分享，首先是經濟艙每個區域的第一排座位，一般是預留給幼兒乘客。至於如選擇補錢，選坐靠近機艙逃生門的座位，雖然可讓雙腿伸展，出入自如，但通常這些座位不是靠近廚房，便是靠近洗手間，相對較嘈吵。

而如果希望航空公司免費升級客艙，以做手術、特殊身份等理由並不太可行。而如果想付款升艙，藍海寧就建議乘客可提早到達機場。她並分享：

以我從加拿大飛往新加坡為例，如提前數天在網上付款，升艙費索價三萬多港元，但在機場辦理登機手續時，我提出付款升艙的要求，最後只付了八千港元。

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責任編輯︰王明芳

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