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【集體回憶】林村河設港鐵站外型避雨亭及烏蠅頭座椅　保育者：舊列車部件建設蔭棚與鐵路保育相距甚遠

社會 15:16 2022/10/02

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(273p運頭塘總站fb)

俗稱「烏蠅頭」的英國製12卡中期翻新列車（MLR列車），今年5月宣告退役後，不過大埔林村河河邊近日多了一個「港鐵站」，已退役的東鐵綫「烏蠅頭」列車座椅及車門，都在大埔出現。

關注香港列車組織「大埔交通 Transport in Tai Po」在社交平台指，大埔林村河畔一處新建的避雨蔭棚，近日被發現裝上12卡車「烏蠅頭」的車廂組件，包括一對車門和數張不鏽鋼座椅；當中車門被裝嵌於背面、仿製的列車車廂牆壁之中，車門上方有寫上「下一站：林村河」的牌子，而「車窗」則貼上圖片，模擬望向香港鐵路博物館及掛上兩面紅旗的東昌街康體大樓。

組織又指，此蔭棚可能是第一個公眾可以使用、由組件保育已成的設施，認為在公眾地方重用鐵路部件已非新鮮事，例如是在大埔一些鄉村中，可以見到路邊有第一代電氣化火車的橙色「黃頭櫈」予人使用。組織認為， 以舊列車部件建設蔭棚的做法與「鐵路保育」相差甚遠。

另外，亦有組織「空城記」在社交平台稱，若以創意程度評論，這種以火車主題的休憩空間確實是有點新意，樂意見到昔日舊物件重獲新生命，回到社區繼續爲市民服務。然而相信不會認同這種方式是叫做「保育」，都不認爲當大埔火車博物館連存放一整列電氣化火車的空間都無的時候，要旨意鐵路公司能夠完整保留最少一卡火車，確實是非常之難。

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責任編輯：余思嵐

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