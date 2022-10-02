【虐兒案】被揭以外套笠頭、口水肩蓋臉、長期紮手致瘀傷　教育局稱匡智松嶺二校涉不當處理學生

▲ 匡智松嶺二校。（學校網站圖片）

有傳媒報道指，大埔特殊學校匡智松嶺第二校多名學童懷疑遭虐待，包括用外套笠頭至少10分鐘、用口水肩強行蓋臉、長期紮手致瘀傷等。教育局確認收到多宗投訴，已責成辦學團體及學校嚴肅跟進。

報道引述學校家長指，有學童被外套「笠」頭，又長期紮手導致瘀傷，而近日學校出現多宗新冠病毒確診個案，校方也沒有通知家長。

教育局回覆查詢指，早前收到多宗涉及該校行政失當及學校人員不當處理學生的投訴，已責成有關辦學團體及學校嚴肅跟進，並向教育局提交調查報告。據悉警方正跟進部分個案，教育局不宜作出進一步評論。

局方強調，一直建議學校善用正向行為支援策略，減少學生出現情緒行為問題的機會。當學生出現嚴重情緒行為問題時，基於保障學生或其他人安全的前提，學校可考慮適當使用約束或隔離的方法，並參考教育局編訂的相關指引，與校內人員，包括教育心理學家、教師及宿舍人員等，預先商討應如何按照不同情況採用包括約束帶等方法，作為管教的措施，並與家長充分溝通。

發言人又指，根據《約束或隔離指引》，約束或隔離學生的時間必須短暫，顧及學生個人感受、尊嚴及私隱，確保不會對學生身心造成傷害；亦不應該被使用作為懲罰。學校人員須緊記採用合乎情理、比例及程度的介入方法處理所面對的情況。

至於學校出現的確診，教育局稱校方有發信予相關班別的家長，經提醒後已就確診事宜發信通知全校家長。

勞福局局長孫玉菡則表示，關於今天報道提到特殊學校的懷疑虐兒個案，他得知教育局已在跟進當中。

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責任編輯：袁澍