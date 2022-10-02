【網絡熱話】數碼公司請助理文員要求21分時薪僅38元　網民：洗碗阿姊都75蚊啦

▲ (istock圖片)

有網民在勞工處發現一間本地公司以38元時薪聘請助理文員，引來不少網民熱議。





從勞工處求職網的截圖可見，一間本地數碼公司正聘請助理文員，職責包括處理互聯網系統和數據核對。 聘請對象為中五五科合格或以上，數學C 或以上優先。HKDSE21分或以上優先，而且至少中五程度、會考五科合格、一般粵語、英語；懂讀寫中英文。具有基本電腦操作知識並具工作效率。 雖然職位要求門檻不低，不過職位的時薪待遇僅得38元。至於工時方面，兼職助理文員每周需要工作5天，於星期一至五2pm-7pm期間，每天工作2至4小時，時薪為38元，比最低工資37.5元僅多0.5元。

網民看到該公司開出這個時薪及聘用例件都表示驚訝。

根本人哋嘅目的就係要請唔到人

勞工處十幾年來一直都有呢啲工，唔係新鮮事

洗碗阿姊都75蚊啦

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

