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【網絡熱話】數碼公司請助理文員要求21分時薪僅38元　網民：洗碗阿姊都75蚊啦

社會 16:23 2022/10/02

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

(istock圖片)

有網民在勞工處發現一間本地公司以38元時薪聘請助理文員，引來不少網民熱議。



從勞工處求職網的截圖可見，一間本地數碼公司正聘請助理文員，職責包括處理互聯網系統和數據核對。 聘請對象為中五五科合格或以上，數學C 或以上優先。HKDSE21分或以上優先，而且至少中五程度、會考五科合格、一般粵語、英語；懂讀寫中英文。具有基本電腦操作知識並具工作效率。 雖然職位要求門檻不低，不過職位的時薪待遇僅得38元。至於工時方面，兼職助理文員每周需要工作5天，於星期一至五2pm-7pm期間，每天工作2至4小時，時薪為38元，比最低工資37.5元僅多0.5元。

網民看到該公司開出這個時薪及聘用例件都表示驚訝。

根本人哋嘅目的就係要請唔到人

勞工處十幾年來一直都有呢啲工，唔係新鮮事

洗碗阿姊都75蚊啦

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記者：余思嵐
 

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