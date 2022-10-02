【照顧責任】85歲老婦養大6兒女因醫藥費慘變人球　怒告長子簽棄養協議獲勝訴

▲ 85歲老婦晚年因醫藥費成6兒女「人球」，怒告長子簽棄養協議獲勝訴。

中國傳統觀念中，子女贍養父母行孝道是天經地義。不過，內地一名85歲張姓老婦雖生育了6名子女，卻因昂貴醫藥費遭子女們當「人球」；其大兒子更為逃避贍養費，自行簽下「不撫養」協議，終遭年邁母親怒告上法庭。

最新影片：

綜合內地媒體報導，內地85歲張姓老婦年邁體弱，常生病住院，醫藥費高昂。雖一共有6名子女，卻因1995年時發生家庭矛盾，大兒子自此與其餘兄弟簽訂《家務事項協議》，協議中要求年邁母親由其他三兄弟贍養。老婦由此開始被當成「人球」，先後跟隨家中排行第四和第五名的子女一起生活。

直至近年，因老婦醫藥費問題，家庭矛盾愈發嚴重，老婦便聯絡大兒子希望其一同分擔贍養責任，卻遭拒絕。老婦一氣之下，將大兒子告上法庭，要求其支付往年共人民幣24萬元贍養費，及日後每月贍養費。

法院判「不撫養」協議無效

案件經法院審理後指出，法律中對子女贍養義務有強制性規定，因此，大兒子與其他三兄弟簽訂的《家務事項協議》，顯示不承擔對年邁母親的贍養義務，是違法行為，故法院依法裁定協議無效。

而針對老婦提出的贍養費追討，法官在進一步了解後發現，大兒子並非完全棄養母親，例如有通過提供膳食、繳納基本醫療保險等方式，履行了部分贍養義務。法院最終根據張姓老婦的實際生活需要，及6名子女的經濟能力等因素，酌情判大兒子僅需從原告起訴日起，每月承擔300元贍養費。法官最後強調，子女不得以任何理由，免除或拒絕履行贍養義務。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣