【密集恐懼】電飯煲上蓋現密麻麻顆粒　疑似曱甴屎一文睇消滅方法

▲ 電飯煲上蓋現密麻麻顆粒，疑似曱甴屎。

蟑螂（曱甴）是不少人的噩夢，有網民最近分享，身邊有人在電飯煲上蓋發現不明黑色顆粒，密麻麻懷疑是曱甴屎，一時引起網民熱烈議論是曱甴屎或是老鼠屎。

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據Facebook群組「家居裝修分享谷」，有網民最近發帖，分享一張電飯煲的照片，並放大上蓋部分，顯示一排密密麻麻的黑色顆粒。網民表示自己是代人發問：

請問有冇人知黑色嗰d粒粒係咩黎？喺電飯煲上蓋發現會唔會係曱甴屎？（幫人問）

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帖文引來網民熱烈議論，有網民認為不明顆粒是曱甴屎，也有人認為是老鼠屎。另亦有網民分享類似經歷，指朋友曾發現電飯煲內藏幾十隻曱甴，相當恐怖：

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更多預防及消滅蟑螂方法

根據食環署資料，蟑螂排出的分泌物可令食物變質；其排泄物及蛻下的外殼含致敏原，可令人出疹、流眼水和打噴嚏。蟑螂體內亦帶有多種有害微生物，其身體表面則帶有病原體，可致食物中毒、噁心、嘔吐和腹瀉。因此，家中常有蟑螂是對健康的嚴重威脅。

TOPick綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

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責任編輯：羅嘉欣