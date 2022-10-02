【消費券2022】陳茂波：消費券雖發揮短期提振作用　外圍因素及疫情始終拖累經濟

▲ 陳茂波昨日相約基層家庭結伴同遊、齊賀國慶。（陳茂波網誌相片）

政府昨日發放新一期消費券。財政司司長陳茂波指，雖然消費券可發揮短期提振經濟的作用，有利穩住信心，但零售市道始終受經濟大環境所影響，外圍因素及本地疫情揮之不去，拖累了本地經濟活動復常和市民的消費。

陳茂波今日撰文表示，約636萬名合資格市民獲發第二期的消費券，為零售及餐飲市道即時注入約150億元的消費力，並指消費券在刺激消費市道及提振經濟方面，效用顯著。以8月第一期規模約130億元的消費券為例，在發放的首月，約7成的券額已被使用；其中約6成用在零售交易；約3成用於餐飲；另外約1成則用在服務業。若以使用人數計，超過三分之一的市民在獲發券首月已全額用完其消費券。

不過，他同時指出，今年以來，環球局勢多變、地緣政治緊張、供應鏈未及恢復、通脹高企、海外主要央行連番大幅加息，市場擔心環球經濟可能會步入衰退，避險情緒加劇，本港股市及樓市亦受壓。

陳茂波續指，自去年計劃推出以來，6家儲值支付平台合共新增了約800萬個消費者帳戶，以及超過15萬個商戶。隨著更多消費者及商戶接受電子支付，網上銷售交易額迅速增長，今年首8個月的零售業網上銷售額累計有204.5億元，較去年同期增加近22%，與前年同期相比更大升77%。而網上銷售額在總零售貨值中的佔比，亦由前年同期的僅5.4%，逐步增加到現時的9.0%。

他說，在持續轉差的外圍環境和愈趨激烈的市場競爭下，香港有必要加強支持科技創新及深化應用，為經濟及企業創造更大的增長空間，這是港府正全力推進、積極籌謀的方向，要讓「有為政府」和「高效市場」更好結合，推動產業多元發展和提升經濟增長動力。

陳茂波又提及，即將召開的中共二十大，將會為香港籌劃未來發展時提供重要的方向，又稱國家的堅實支持，對於香港未來的持續成功非常重要，必須更深入認識、了解和領會黨和國家的發展及對未來的籌劃，把握關鍵、找對方向，推動香港更快更全面融入國家發展大局，更切實地服務國家所需，並為自身創造更光明亮麗的未來。

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記者：陳葆琳