【港女野人】J2出動港姐行山派福利　何泳芍+陳若思+廖慧儀+胡美貽上山下海【多圖】

隨10月MIRROR休團完畢，ViuTV有一大批新節目推出，至於TVB要對抗競爭對手之餘，亦本身也準備台慶，因此亦重軍出擊。TVB翡翠台有4大台慶劇及大批綜藝節目外，J2台也有連串攻勢，當中重頭綜藝節目為共20集的《港女野人》。

由明天（10月3日）起播出的行山真人騷《港女野人》由4名港姐出身的J2ers：何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）主持，她們除要挑戰港九新界不同難度系數山野外，更會大玩水上極限運動，實行攀山涉水落海樣樣做齊。

為幫助4位望落一點也不Wild的前港姐盡快「升呢」十項全能「女野人」，製作組找來六位來自五個不同界別的山野系「達人」，包括山藝教練達Sir、野炊達人David、風景攝影師Francis、釣魚發燒友Dony+輝哥，及環保戰士貓哥，為4女開啟野外生火、劈柴、柴火煮食、釣魚、山系攝影及執垃圾等不同層面及程度技能。

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挑戰野外體驗

為挑戰她們「野人度」，製作組還要求她們玩獨木舟、浮潛、滑浪、攀岩、澗水及深入危險地帶探險，以考驗4女體能、耐力、靈活度及膽量。而錫住4位「港女野人」的製作組，還安排車中泊及Offroad等活動為她們開啟野外新體驗，內容豐富。

講明是真人騷，4女除要應付連串Hardcore挑戰及野外新體驗外，更由衣食去到住行都要落手落腳「食自己」。

除「野人裝備」要靠自己Common Sense及經驗打點及準備外，又要親自搭建晚間休息帳篷。

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Amber慘被Nicole嫌棄

為24小時緊貼「港女野人」的山野人生，攝製隊更由眾人起身一刻已開定機直擊，令4女素顏相繼曝光；獲不少網民盛讚靚女的Jessica，未上妝前的樣子同樣甜美清秀。

除素顏無所遁形，遭受嚴密監管的「港女野人」，所有缺點亦是即時見光死，其中Amber便被發現將吃剩的薯片亂掉一通，相當褦襶（音：呢啡），遭「篷友」Nicole嚴重嫌棄。

除真性情「敗露」及素顏曝光等花生位，節目還有不少洋蔥溫情位。在長達數個月的相處中，已升呢好友的四女拍攝期間盡訴心中情，Nicole及Honey更一度說至眼泛淚光。