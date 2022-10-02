【公務員學院】郭蔭庶：公務員對國情認識不足　不認同學院是要整治公務員

▲ 公務員學院首任院長郭蔭庶。（政府新聞處）

公務員學院首任院長郭蔭庶，今日在一個電台節目表示，若形容設立學院目的是要整治公務員，並不貼切。但他提到，公務員對國情不夠認識，對國民身份不夠認同，相信是歷史遺留下來的問題，現時要改變有很大困難。

對於公務員最大不足之處，郭蔭庶指出：「我覺得是普遍對國情的認識，甚至是自身對國家的認同感，自己作為國民身份的認同，這是歷史遺留下來的現實，因為我們接受的教育，在英治時代是刻意隱沒了部分近代史，以及當時的管治很明顯是不想你的身份認同歸向我們自己的國家。」

郭蔭庶又形容，現時公務員團隊仍然優秀，但當中亦有「free-rider」（即抱有「搭順風車」心態的人），希望將這些不適合的人大大減少。

他說：「每一個行業都有人特別拼搏、優秀，但亦有部分人、我稱為『坐順風車』的人，滿足於同樣的待遇，但不希望付出應有的努力。我們的工作是經過培訓，盡量令優秀的人佔大部分，不適合這份工作的人數量要減少。」

他預告，公務員學院部分課程會設有考試，若不合格會轉告其上司，並交由人事部方面處理。

被問到日後是否會着重公務員的紀律性時，曾在警察學院擔任訓練工作的郭蔭庶指出，警隊要求的紀律和其他公務員行列不同，但認為每名公務員都應該有個人紀律和服務的心。

他又透露，正計劃未來會到其他地方取經，包括北京、上海、新加坡的同類機構，但暫時因疫情而未能成行。

郭蔭庶又指，未來會邀請前特首、前高級政府人員、商界領袖等為公務員講課，又形容前特首林鄭月娥是適合人選，但暫時未有需要邀請她。

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記者：胡偉明