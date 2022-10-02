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【第五波疫情】本港新增3,569宗個案　多6名患者離世

社會 16:48 2022/10/02

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梁偉榮攝

衞生署衞生防護中心今日（2日）公布新型冠狀病毒病個案最新情況。截至10月2日零時零分，中心正調查過去24小時新增3,354宗嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2（新型冠狀病毒）陽性檢測的本地感染個案，當中包括864宗核酸檢測陽性個案（389宗確診、383宗無症狀感染及92宗狀況待定個案）以及2 490宗快速測試陽性個案。

新增215宗檢測陽性輸入個案，當中包括205宗核酸檢測陽性（32宗確診、149宗無症狀感染及24宗狀況待定個案）及10宗快速抗原測試陽性個案。至今本港累計核酸陽性檢測個案952,712宗及快速抗原測試陽性個案820,168宗。

衞生署公共衞生化驗服務處於9月23日至29日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.5%及89.3%（七天移動平均比例）。

截至今日凌晨零時零分，共有1,673名確診2019冠狀病毒病的病人留醫治療，當中有187名新增確診病人。需要入住隔離設施的病人中，304名病人在隔離病房，135名病人在二線隔離病房，368名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，當中合共有124名是新增確診病人。新增呈報六名危殆病人及七名嚴重病人，現時合共有37名危殆及28名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療。另外，180名病人康復，當中145名病人出院。另外，過去一日新呈報6名確診病人在公立醫院離世。

第五波疫情至今共有73,300名病人康復，其中包括72 970名病人已出院。自2020年初起，本港共有85,680名病人康復，其中包括85,350名病人已出院。

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責任編輯：余思嵐

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