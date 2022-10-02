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【虐兒案】匡智會：不能接受任何人不當對待智障人士　若照顧人員處理不當會嚴肅跟進

社會 16:58 2022/10/02

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(黃傑偉攝)

匡智會今日（2日）表示，早前收到匿名投訴指學校可能發生對學生不全力配合警方的工作，會方對於任何人有任何不當對待智障人士都不能接受，如有發現個別人士曾對學生施行不恰當行為，定會嚴肅處理。

匡智會發出聲明，指以匡扶智障致力為智障人士及其家庭提供服務的機構，松嶺二校為一所專收嚴重智障人士的學校，學生主要是欠缺自我照顧及身體有殘障的嚴重智障學童，學校提供學習及情緒行為支持，宿舍照顧學生的起居飲食。個別學生會因情緒及有自傷行為，需要專業人士包括社工、職業治療師、物理治療師及教育心理學家等人士為其製訂個案管理治療計劃。

例如有學生因會無法控制自己情緒，有嚴重自傷行為如用力拍打自己面部，需配戴專業人士設計的海綿軟墊手套以避免學童受傷，這些輔助措施是經醫生建議及家長書面同意才會實施；也有學生因家長要求而配戴口水肩，以免衣服經常弄濕。總括而言，如有照顧人員處理不當，校方亦會嚴肅處理。

匡智會稱，對於匿名投訴所言的不當行為及有關學校行政管理、教學指控及亦有家長表示關注學生的私隱資料被不恰當披露等，法團校董會對整件事件非常重視，已成立「調查小組」進行深入調查，並會與各相關持分者(包括家長及教師)溝通了解，嚴肅跟進調查各有關事件。

另外，有關確診個案安排，校方一直與家長及衞生防護中心保持聯繫，一旦發現確診個案，校方便會即時啓動通報機制。校方如收到衞生防護中心確定提供的確診者住院資料及沒受感染宿生的隔離地點，並已立即通知有關家長及適時在內聯網發放消息。

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責任編輯：余思嵐
 

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