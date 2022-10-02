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【星光匯聚成翡翠】與邱淑貞+李婉華+郭富城組銀河十星　吳詠紅淡出娛圈投身美容界

娛樂 18:47 2022/10/02

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「銀河十星」之一的吳詠紅轉戰化妝界。

TVB特備節目《星光匯聚成翡翠》為觀眾勾起不少集體回憶，節目的最後一集以TVB藝員訓練班為主題，跟觀眾分享當年備受力捧「銀河十星」，成員包括吳詠紅、崔嘉寶、林穎嫻、邱淑貞、李婉華、李中寧、胡越山、邵仲衡、郭富城及李耀敬。

「銀河十星」之一的吳詠紅早已淡出幕前，今次難得於鏡頭前跟觀眾見面，並分享其近況。

【黑金風暴】「銀河十星」李耀敬客串港劇現反派 　「譚道德」陳榮峻吳香倫現身開電視

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初入行受力捧

「銀河十星」之一的吳詠紅早已淡出幕前，今次難得於鏡頭前跟觀眾見面，並分享其近況。

曾被指貌似Do姐（鄭裙玲）的吳詠紅於1987年參加第13期TVB藝員訓練班，畢業後加入TVB，並於翌年成為「銀河十星」成員之一。

吳詠紅當年備受TVB力捧，先後參演過多部電視劇，包括代表作《大時代》並飾演方芳一角。

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轉行發展

吳詠紅早於1997年便淡出娛樂圈，到婚紗公司擔任化妝師工作，轉戰化妝行業。

她現時於化妝品牌公司擔任形象指導和顧問，成為了美容界專業人士，且笑言：「以前是別人看我，現在變成是我看別人。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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