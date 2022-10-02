【食用安全】30歲女自製蔬菜汁減肥　飲用後呼吸困難中毒險死

▲ 30歲女自製蔬菜汁減肥，飲用後呼吸困難揭亞硝酸鹽中毒。

不少人為減肥無所不用其極，但是不當的減肥方式只會對身體造成傷害。日前，內地一名30歲女子就因飲用自製減肥汁後出現亞硝酸鹽中毒，險危及性命。

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綜合內地媒體報導，女事主因中秋節多次聚餐及吃下不少月餅，體重增長近3磅。於是，她將西芹和黃瓜榨成蔬菜汁作減肥之用，喝下一杯後，就將剩餘的放入雪櫃，結果忘記飲用，直至3日後，才突然想起雪櫃還有剩餘的蔬菜汁。結果，她一口氣喝完全部蔬菜汁後，不久便面色蒼白、全身浮腫，甚至出現呼吸困難、口唇發紫、指甲發青等中毒症狀。

亞硝酸鹽中毒

女事主緊急送入院後，經醫生診斷為「亞硝酸鹽中毒」，原由正是那些自製減肥汁；女事主最終需要進行洗胃、導瀉等脫毒治療。當地專家解釋，硝酸鹽含量較高食物，榨成汁後如果放置太久，就會在細菌的作用下轉化為亞硝酸鹽，是劇毒物質，中毒潛伏期只約1-3小時，成人攝入3克已是致死份量。此外，亞硝酸鹽更會轉化為亞硝胺，令人體致癌，例如可引起食管癌、胃癌、肝癌和結直腸癌等。

勿隔夜進食、6個月或以下嬰兒不宜食用

根據食安中心網頁顯示，有些蔬菜的硝酸鹽含量處於高水平，包括菠菜、甜菜根、白蘿蔔、莧菜、大白菜、小棠菜等。日常生活可透過清洗和削皮減少蔬菜中已存在的硝酸鹽，進食後不會有即時風險，但建議不要隔餐甚至隔夜進食，特別是夏季，因煮熟的蔬菜容易被細菌污染，把蔬菜中的硝酸鹽分解而產生亞硝酸鹽，對人體產生影響。

另外，本港過去曾有嬰兒進食莧菜粥後，因硝酸鹽在人體內轉化為亞硝酸鹽，導致皮膚轉藍，其後證實是患上「藍嬰綜合症」（正鐵血紅蛋白血症）。因此，6個月大以下嬰兒不宜進食硝酸鹽含量偏高的蔬菜。而硝酸鹽含量較低的蔬菜包括：

碗豆

番茄

椰菜花

青瓜

茄子

西蘭花

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責任編輯：羅嘉欣