【聲夢傳奇2】「大魔王」趙紫諾大熱倒灶為季軍　Sabrina精通鋼琴打鼓封音樂神童

▲ Sabrina大熱倒灶為季軍。

TVB《聲夢傳奇2》總決賽昨晚（10月2日）圓滿結束，最後由任暟晴（Jasmine）奪冠，黃洛妍（Janees）奪得亞軍，而「大魔王」趙紫諾（Sabrina）則令人意外地只得季軍。

Sabrina 在首個回合時使出殺手鐧自彈自唱范曉萱的《我要我們在一起》，憑其穩定表現獲得22盞綠燈，但後來在觀眾投票後形勢逆轉，Jasmine與Janees後來居上成為兩強，Sabrina慘被落敗，結果大熱倒灶只得季軍。

【聲夢傳奇2】Jasmine任暟晴成校內合唱團生招牌 Sabrina趙紫諾曾獲央視邀獻唱

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今屆年齡最細參賽者

其實Sabrina在聲夢比賽中一直表現非常好，上月生日才剛14歲的她是《聲夢傳奇2》當中年齡最細的參賽者。

不過年紀細細卻實力非凡，更有「聲夢大魔王」之稱，皆因她在比賽中往往把對手完美KO，更在其中一集曾全取25分把對手逼至0分出局，唱功實力不容置疑。

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最強音樂履歷

而且她更堪稱《聲夢傳奇2》的23位學員當中擁最強音樂履歷的參加者，早被封「音樂神童」的Sabrina自4歲半起學鋼琴，師承浙江音樂學院鋼琴系副主任（原星海音樂學院鋼琴系副主任）。

在7歲時，考獲英國皇家鋼琴8級，同年獲邀到內地中央電視台《樂童嘉年華》表演鋼琴獨奏；9歲再考獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑（俗稱演奏級）；去年以12歲之齡考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑（高級文憑）。

除精通鋼琴外，Sabrina還懂得打鼓，動靜皆宜，考得Rockschool 8級演奏文憑。

綜合五強過往歌曲Youtube點擊成績，Sabrina個人單曲及合唱歌曲總點擊數字直逼300萬，點撃率成一眾學員之冠。

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曾與多位巨星合作

Sabrina於2017年曾於李雲迪鋼琴演唱會中表演四手聯彈，2018年獲邀舉辦《指尖上的夢幻世界》鋼琴獨奏音樂會；2020年其作詞作曲作品《再愛一次》、《Stay》、《星光》在內地多個音樂平台予以發表，同年再獲CCTV邀請，為國慶特別節目《童聲唱》獻唱《雲朵上的夢》。

此外，她曾拍攝過逾40個廣告，合作巨星包括周杰偶、李連杰、容祖兒、大S（徐熙媛）等，因此幕前經驗豐富，早已「出道」，因此一直被視為《聲夢傳奇2》冠軍大熱。

不過廣東話成為趙紫諾的弱點，其父親是內地人、母親是香港人，讀國際學校的Sabrina的粵語能力十分一般。但她非常努力，請教導師Gin Lee（李幸倪）改善廣東話，並花大量時間練習，連總監Eric也曾稱：「咁嘅壓力下都可以唱到廣東話！」