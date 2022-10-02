【復常之路】0+3檢疫後首迎印度遊客　迪士尼：期待有更多訪港旅客

▲ 港府放寬入境檢疫安排至「0+3」後，迪士尼迎來首批國際遊客。（資料圖片）

港府放寬入境檢疫安排至「0+3」，吸引來自印度的Bhuta一家四口到港旅遊，他們亦到訪香港迪士尼樂園，成為措施實行後，首批到訪迪士尼的國際遊客。迪士尼樂園說，一眾演藝人員已經準備就緒，期待更多訪港旅客前來。

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印度旅客Bhuta一家人在實施0+3檢疫措施後本港旅遊，並安排最近生日的10歲的哥哥和5歲的妹妹到迪士尼遊玩。一家人遊覽迪欣湖和大嶼山等的景點。Bhuta形容迪士尼之旅非常難忘，小朋友亦度過一個開心的生日。他又指，因應疫情一家人已經很久沒有出國度假，認為選擇到訪香港迪士尼的決定非常正確，他們享受每個安排和精彩片段，更指疫情令他們明白到要珍惜生活每一個開心時刻。

迪士尼樂園說，團隊得知有國際賓客到訪十分興奮，迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭更親自迎接。樂園指，一眾演藝人員已經準備就緒，期待更多訪港旅客前來。

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責任編輯：黃悅晴