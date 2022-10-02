【家庭友善】良心企業5招善待員工年賺700萬　自由遲到請假不輪班3年無人離職

▲ 日本一間良心企業，5招善待員工，年賺700萬元。

自由彈性的工作安排，有時反而可帶來更高效率。日本一間海產工場3年來無人離職，每年營業額高達1.3億日圓（約700萬港元），可謂業績標彪。有電視節目日前就採訪該工場老闆，營業秘訣在於善待員工。原來老闆定下5項準則，讓員工能自由選擇工作時間及內容，令員工更能愉快投入工作，提高效能。

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日本TBS電視節目《がっちりマンデー！！》，日前採訪一間位於大阪的海產工場「巴布亞新畿內亞海產」（パプアニューギニア海產）。其業務主要是將海蝦加工，製成急凍天婦羅再批發給零售商，工場老闆武藤北斗受訪時表示，近年業績屢創新高，原因是3年來都沒有員工辭職，大家都變成熟手技工。

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武藤北斗分享，公司的管理方針是不限制員工遲到或缺勤，也就是可自行彈性選擇上班時間。只要在星期一至五早上8時半至下午5時內，在任意時段出現便可以。而攝製隊發現在開工2小時後，20名兼職員工中只有9人在工場現身。其中一名已為人母的兼職員工受訪表示：

我以前任職的公司，每當遇到小孩身體不舒服，我便會擔心自己當天會否造成其他人困擾。因此即使小孩身體不適，有時還是讓他照去上課。在這裡上班以後就沒有這種精神壓力，放鬆很多。

如此寬鬆的政策，當被問及是否害怕會影響工場生產力時，武藤北斗就表示公司是採取「多勞多得」的機制，因此在不限制工時仍能吸引員工主動上班，而至今也從未出現過延期出貨的情形。

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而工場每月也會做調查，按員工喜惡，可在工作列表上的各個項目「入袋」、「磅重」、「抽真空」，甚至「接受採訪」等自行打上交叉，無需做不想做的工作。武藤北斗表示，讓員工做他討厭的工作，效率不但很差，也會破壞整個團隊和諧，因此不會強迫他們做討厭的工作。而員工受訪時也大讚：「在這裡工作毫無壓力。」

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責任編輯︰王明芳