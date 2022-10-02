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【明日戰記】古天樂盼新片票房挑戰7千萬　劉嘉玲首度謝票報名演續集

娛樂 19:06 2022/10/02

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由古天樂監製及領銜主演的電影《明日戰記》上映第六週，截至今日（10月2日）最新累積票房數字已破6,500萬元，現成香港有史以來最賣座電影第二位，首位是收6600多萬元的《寒戰II》，從走勢看，勢成為香港電影華語片寫下新一章歷史。

《明日戰記》一眾演員包括古天樂、姜皓文、朱鑑然、吳肇軒和羅浩銘近日都馬不停蹄謝票，今日（10月2日）更有影后劉嘉玲加入。

（左起）羅浩銘、朱鑑然、姜皓文、劉嘉玲、古天樂、吳肇軒現身謝

古仔盼挑戰7千萬票房

他們齊去到尖沙咀不同戲院跟觀眾見面，更有觀眾指出自己已經睇了25次，劉嘉玲更搞笑反問現場觀眾自己演出如何再提醒大家：「要多看兩次才能發現箇中的細節部分，以及這套戲的認真製作。」

她續指：「非常感激古老闆給予我機會，覺得自己在戲中幾型，而且好榮幸參與香港首部科幻片，希望古老闆會繼續，我現在就為續集先報名留位，下一集一定要有我份，多謝大家。」

古天樂仍然相當感激觀眾入場支持《明日戰記》，同時希望跟大家一同並肩作戰，為香港影史創下新一章紀錄，古仔說：「當然希望可以破香港電影史上華語片第一位，現時上映六週仍有這麼多朋友支持的確相當感動，希望可以屢創高峰上到7,000萬。」

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嘉玲姐首次謝票

事實上，由1982年已入行、1986年首次演電影的劉嘉玲，在今次才首次為電影謝票，連古仔也笑言：「佢人生第一次謝票。」

嘉玲姐回應：「因為我答應了古老闆《明日戰記》7,000萬我就會謝票，現時只差一點就需要靠大家努力，我覺得一定可以到7,000萬，到時要開香檳，應該可以分紅。」古仔回應：「開香檳咁少事，總知到7,000萬便會再有喜訊公佈。」

而由頭謝票謝到尾的黑哥表示：「相信好快就會破紀錄，一定要繼續追落去，上映第六週都有相當好成績。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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