【疫苗通行證】兒童與家人入不了餐廳「被迫野餐」　議員批疫苗通行證越走越嚴代價大

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立法會議員江玉歡今日（2日）表示，接獲市民投訴疫苗通行證問題，說這兩天見到兒童與家人拿著外賣在公園進食。入不了餐廳，唯有「被迫野餐」。此情此景令人心痛。她批評疫苗通行證的目的變成了由控制疫情散播到盧局長自制的多重目的，令市民難以適從。

江玉歡在社交平台以「苗通行證何價：值得令公眾信任受損害嗎？」為題發帖，引述文章，指多國政府在疫情嚴峻的時候，也想過用方法迫使市民打針，但經過反覆思量，大部分政府都沒有採用或祇在很短時期內採用嚴苛手段如疫苗通行證，嘗試鼓勵疫苗接種，認為疫苗通行證帶來的社會代價（social cost)實在太大，亦會導致將醫療問題政治化，造成社會對某部分人排斥，損害公眾信任（public trust)和造成不公。

她稱，疫苗通行證在599L章下的目的是控制疫情散播，但盧局長就將它擴大至鼓勵疫苗接種、防止公共醫療系統受壓，由原本三月高峯時實行到今天，越走越嚴，疫苗通行證的目的變成了由控制疫情散播到盧局自制的多重目的，令市民難以適從。

公衆信任是管治的根本和基礎，信任是最難建立，但最易被破壞，新政府難道沒有以前科借鑑？有小市民寫了三頁的投訴信給我。最後的一段發人心省。他說同樣的信發了給特首，特首回應已交衛生當局處理。 市民問，何會祇是衛生當局？疫苗通行證的問題涉及面廣。難道教育、運輸、商貿、文化體育等的官員能䄂手旁觀嗎？

她指市民的投訴並不是單一事件，市民過去幾個星期給她如雪片般的留言及書信，亦足以見到對公眾信任的消磨。而特首的回覆似乎太輕描淡寫。她反問在這刻的香港，有甚麼比公眾信任來得重要？

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責任編輯：余思嵐