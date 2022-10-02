【疫苗通行證】議員批疫苗通行證越走越嚴　為何教育及商貿等官員可䄂手旁觀

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立法會議員江玉歡今日（2日）表示，接獲市民投訴疫苗通行證問題，批評疫苗通行證的目的變成了由控制疫情散播到盧局自制的多重目的，令市民難以適從。

江玉歡在社交平台引述文章，指多國政府在疫情嚴峻的時候，也想過用方法迫使市民打針，但經過反覆思量，大部分政府都沒有採用或祇在很短時期內採用嚴苛手段如疫苗通行證，嘗試鼓勵疫苗接種，認為疫苗通行證帶來的社會代價實在太大，亦會導致將醫療問題政治化，造成社會對某部分人排斥，損害公眾信任和造成不公。

她稱，疫苗通行證在599L章下的目的是控制疫情散播，但盧局就將它擴大至鼓勵疫苗接種、防止公共醫療系統受壓，由原本三月高峯時實行到今天，越走越嚴，疫苗通行證的目的變成了由控制疫情散播到盧局自制的多重目的，令市民難以適從。公衆信任是管治的根本和基礎，信任是最難建立，但最易被破壞，新政府難道沒有以前科借鑑？疫苗通行證的問題涉及面廣，難道教育、運輸、商貿、文化體育等的官員能䄂手旁觀嗎？

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責任編輯：余思嵐