【港產航天員】李家超：感謝國家送禮　特區政府將全力協助和配合選拔工作

▲ 李家超指出，特區政府會全力協助和配合選拔工作。(林宇翔攝)

中國載人航天工程辦公室啟動第4批預備航天員選拔工作，並將首次在港澳地區選拔載荷專家。行政長官李家超今日（2日）形容為振奮人心的喜訊，極具歷史性意義，指出特區政府會全力協助和配合選拔工作，又鼓勵全港學生及社會各界藉機會多認識國家載人航天工程的成果，增強國家意識和國民身分認同。

李家超說，歡迎和感謝國家宣布啓動第四批預備航天員選拔工作，而中國載人航太工程辦公室在香港選拔載荷專家，令香港人有機會現航天夢，貢獻國家：

在香港市民共賀國慶佳節的時刻，國家向香港特區送上這份禮物，喜上加喜，充分體現國家對香港的關愛、支持和信任。國家在港選拔載荷專家，標誌着國家鼓勵和歡迎香港同胞在國家發展中作出貢獻，標誌着國家對香港科研水平的信心，亦標誌着國家對香港青年發展的關心。

李家超認為，今次的選拔是更認識國家的教育機會，鼓勵全港學生以至社會各界，藉此機會多加認識國家載人航天工程的成果，增強國家意識和國民身分認同。

李家超已委派財政司副司長黃偉綸負責跨局協調及宣傳教育工作，創新科技及工業局局長孫東教授負責具體選拔工作。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴