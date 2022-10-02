【港產航天員】議員指有助吸引更多年青人投身科技　冀港澳青年參與更多航天任務

▲ 中國載人航天工程辦公室宣布啓動第四批預備航天員選拔工作。（新華社圖片）

中國載人航天工程辦公室宣布啓動第四批預備航天員選拔工作，首次在港澳地區選拔載荷專家。民建聯立法會議員梁熙表示，希望未來有更多航天相關任務讓港澳兩地青年參與效力，加強兩地科學人才及技術的交流。

梁熙感謝國家回應訴求，認為藉培訓香港青年參與引以為傲的國家航天任務，除了讓香港青年人提高對創科興趣，亦可成為香港青少年的愛國教育課，培養他們的民族認同感，希望不久將來，可以見證香港青少年上太空的歷史時刻。

工聯會立法會議員黃國認為，隨著國際和平太空站壽命即將完結，世界各國爭相希望加入中國航天太空站計劃，正在努力學習中文積極接受訓練。他說，在這種情況下香港人如果能夠成為航天員，進入太空站工作，是香港的榮耀及驕傲，有助吸引更多年青人投身科技，積極推動本港創科產業發展。

黃國又指，中央全力支持香港參與國際事務、深化和內地融合不遺餘力，希望年青人珍惜難得機會， 早日確立事業發展目標，在參與國家蓬勃發展的大潮中，實現個人理想。

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責任編輯：陳葆琳