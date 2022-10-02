【聲夢傳奇2】Jasmine任暟晴奪總冠軍　被封BLACKPINK成員與游嘉欣混合體

TVB《聲夢傳奇2》今晚（10月2日）在將軍澳電視城舉行總決賽，最後由任暟晴（Jasmine）與黃洛妍（Janees）進入最後對決，結果由Jasmine任暟晴勝出。

現年16歲Jasmine一直在《聲夢傳奇2》表現淡定，不單止成為網民心目中的冠軍大熱，連音樂總監Johnny Yim（嚴勵行）都對她讚不絕口。

當時Jasmine與趙紫諾（Sabrina）一直被視為《聲夢傳奇2》兩大冠軍人選，結果二人都打入五強，不過Sabrina在今晚未能打入頭兩位屈居第三，Janees獲亞軍。

人美聲甜Jasmine聲線穩定有感染力，深受網民喜愛，更指她是韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie與TVB「A0小花」游嘉欣的混合版，甚至被看好她有機會可以成為姚焯菲（Chantel）的接班人。

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3歲開始學唱歌

Jasmine從小接觸音樂，在3、4歲便開始學唱歌，聲樂已達8級，擁ABRSM歌唱8級及ABRSM鋼琴8級水平，曾參加過至少10項學界或校內歌唱比賽，並取得優異成績。《聲夢傳奇2》令她人氣急升，連她就讀的赤柱聖士提反書院合唱團社交平台也有上載其照片，為團增光。

之前《聲夢傳奇》官網公布「傳奇新星」內，Jasmine是第二名點擊王為Jasmine，在「初試啼聲」中憑《一加一》贏得高度關注，之後個人單曲及合唱歌曲總點擊數字直逼184萬，點擊數字排名頭三位歌曲作品分別為《玉蝴蝶》（逾47萬）、《歡樂今宵》（逾43萬）及《3AM》（逾26萬）。

網民普遍評價：「不知不覺有一種吸力吸住你的耳，令你想繼續聽」、「吸引的外表已有勝利一票，是新一代玉女歌手」。Jasmine有一定音樂底子，坐擁ABRSM歌唱8級及ABRSM鋼琴8級，曾參加至少十項學界或校內歌唱比賽兼獲得優異成績。

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奪「傳奇新星」寶座

至於在今晚的《聲夢傳奇2》總決賽，共分兩個回合，由五強各準備兩首不同風格的歌曲，輪流登場演唱一首自選歌。

而專業音樂評審佔分數50%、觀眾投票佔50%，總評分最高的兩位學員可晉級第二回合，再輪流獨唱分勝負。

在第一回合，Janees獲得20盞綠燈、Pamela獲14盞綠燈、XiX獲22盞綠燈、Sabrina獲22盞綠燈、Jasmine獲21盞綠燈。再經觀眾投票票數後，Pamela總得分排名第五，XiX總得分排名第四，Sabrina總得分排名獲季軍，Jasmine總得分排名第二，Janees總得分排名首位。

於是最後由Janees、Jasmine進入第二回合兩強對決。在第二回合，Janees選唱《Bad Boy》，獲得15盞燈，至於Jasmine以《瘋了》對戰，結果獲得21盞燈。最後再加觀眾投票票數，由Jasmine以43.28%力壓Janees的42.71%勝出，成為《聲夢傳奇2》總冠軍成「傳奇新星」。

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