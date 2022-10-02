【港產航天員】本港10月6日開始招募航天載荷專家　孫東：香港人航天不再只是夢想 (不斷更新)

▲ 國家啟動第四批預備航天員選拔工作。 梁偉榮攝

中國載人航天工程辦公室宣布啓動第四批預備航天員選拔工作，首次在港澳地區選拔載荷專家。財政司副司長黃偉綸聯同創新科技及工業局局長孫東晚上7時45分見記者，講解政府最新安排。

黃偉綸表示，第四批預備航天員的工作，首次在香港選拔載荷專家，港府將全力配合選拔工作，讓香港市民有機會從事太空工作，他說：

特區政府感到無比榮幸，感謝國家為香港帶來厚重禮物，特區政府一定配合選拔工作。近年來香港的創科工作發展不做，香港的大學為國家的航天科技做出了貢獻，今日在香港選拔，正好讓香港年輕人知道可以實現夢想。

創新科技及工業局局長孫東表示，過去香港的年輕一代一直有航天夢，現在對香港人來說，航天不再是夢想。他說香港航天的發展不斷向前，香港成為國際宇航聯成員，也與國內不同機構成為戰略夥伴。香港許多大學培養新一代人才，對香港人才，需要落地轉化成為我們的航天經濟產業，他相信香港的航天未來將助力科技發展。

政府宣布載荷專家選拔的安排，背景需要是科學家或者相關專業領域的科研人員，在執行太空飛行任務中，主要開展太空實驗、試驗的研究，操作設備、配合飛行其他人員開展站務管理的日常工作。特區政府將協助安排初選工作，招募期是從10月6日至於27日，進一步選拔由內地相關方面進行。

主要招募途徑：

11所本地大學

政府5間研究中心及生產力促進局

科學院科研企業

政府部門及醫管局

年齡及體格要求：

30-45歲

男性162cm-175cm

女性 160-175cm

體格要非常好、非過敏體質，沒有會影響飛行服務的病史或相關家族病史

年齡３０至４５歲、體格有要求，男身高１６２－１７５cm，女身高１６０－１７５cm，身體健康非過敏體質，在專業上有博士學位，經驗不可以少於3年。



另外，特區政府將舉行活動，加強市民對國家成就的理解，以及香港專家對國家的貢獻，同時也想培養年輕一代對天文的興趣。

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責任編輯 袁澍