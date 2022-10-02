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【港產航天員】申請人須熱愛祖國及身體健康　一文看清申請要求及途徑

社會 22:21 2022/10/02

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特區政府由10月6日起至10月27日招募申請人。（梁偉榮攝）

中國載人航天工程辦公室已啟動第4批預備航天員選拔工作，並將首次在港澳地區選拔載荷專家。特區政府今（2日）宣布正式啓動初選程序，招募期由2022年10月6日起至10月27日。

載荷專家為專業科研人員主要負責開展太空實驗或試驗研究、操作和使用太空實驗設備、配合飛行乘組其他航天員開展站務管理等日常工作。特區政府指，將安排載荷專家的初選工作，進一步選拔則由內地有關方面進行。有關申請人須符合多項要求：

  • 為香港特別行政區永久性居民中的中國籍公民
  • 其與家庭主要成員應熱愛祖國、擁護「一國兩制」方針、遵守國家憲法及香港基本法
  • 無犯罪記錄，並支持載人航天事業
  • 年齡：原則上 30至45 歲
  • 身高：男性為162至175cm，女性為160至175cm
  • 體格：身體健康、非過敏體質、無可能影響飛行服務的既往病史和家族病史、心理健康
  • 視力：兩眼裸眼視力均不低於 0.1，矯正後視力不低於 0.8，無色盲
  • 專業和學歷：擁有博士學位、專業為生物學、醫學、心理學、材料學、物理學、化學、生物醫學工程、 機械工程、電子工程、天文學等；實際從事相關專業工作時間不少於3年；中英文綜合應用能力較強，普通話較好

初選將主要透過以下機構進行招募︰

  • 11間本地大學
  • 政府5所研究中心，即包括汽車科技研發中心、香港應用科技研究院、香港紡織及成衣研發中心、物流及供應鏈多元技術研發中心，以及納米及先進材料研發院；香港生產力促進局
  • 香港科學園和數碼港園區內的科研機構或企業
  • 政府部門和醫院管理局

港府指，如有其他機構或企業報名，亦可予以考慮。

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責任編輯：黃悅晴

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