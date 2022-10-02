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【開心獎門人】曾志偉回應錫大馬模特兒事件　事前不認識黎峇菈親吻純為禮貌

娛樂 21:16 2022/10/02

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今日（10月2日）各大好早上，TVB高層曾志偉於前日（9月30日）出席馬來西亞模特兒黎峇菈（Lebara）的生日會時，落力為對方唱生日歌外更吻賀對方。

曾志偉今天晚上現身《聲夢傳奇2》決賽，親自向傳媒解釋指，是經朋友介紹才認識黎峇菈，並在當晚才知對方生日，同時指非如部份報道所指是親嘴，而只是親臉，形容只是禮貌的Birthday Kiss而已。

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不是一件大事

志偉詳細解釋指本不認識黎峇菈：「尋日咁啱試魚子醬一個會，得幾個人，食完之後大家傾偈，有啲朋友知道我哋上咗嚟，就搵我哋飲酒，佢哋話有朋友生日，個朋友願望就係想你同佢唱生日歌。我上去都係禮貌，唱完歌錫面珠墩都係禮貌嚟吖嘛！」

他稱本身不覺得今次是一件大事，但因為今早起身很多朋友打電話給他，所以認為有需要澄清，指影片清楚睇到只是錫面而並非錫嘴。

志偉指本身是藝人，時常都遇到在喜慶場合有朋友要求唱歌助興之類，自己已習慣，並強調：「你個心冇乜嘢，就唔會當係咩一回事。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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