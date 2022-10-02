【港鐵故障】調景嶺站至寶琳站/康城站一度暫停服務　港鐵：將軍澳綫列車服務陸續回復正常

港鐵將軍澳綫將軍澳站至寶琳站有訊號故障，將軍澳綫列車服務受到延誤。在晚上11時10分更宣布將軍澳綫來往調景嶺站至寶琳站/康城站暫停服務，正安排免費接駁巴士行駛受影響路段，巴士將於稍後時間到達。

【23:15PM】

港鐵：故障已處理好，將軍澳綫列車服務陸續回復正常。

【23:10PM】

港鐵：現時將軍澳綫來往調景嶺站至寶琳站/康城站暫停服務，來往北角站至調景嶺站維持 8分鐘一班車。

港鐵正安排免費接駁巴士行駛受影響路段，巴士將於稍後時間到達。

【22:50PM】

港鐵：由於將軍澳綫將軍澳站至寶琳站有訊號故障，將軍澳綫列車服務受到延誤，將軍澳綫整體行車時間（總站至總站）預計需要額外15分鐘，呼籲乘客為行程預留充裕時間。港鐵人員現正進行搶修。

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責任編輯：蘇文軒