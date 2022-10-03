【4日連假】家長想快閃入迪士尼驚見今日預約滿額　網民教無預約入園秘招

重陽假期前夕，有家長本想趁今日帶女兒快閃入迪士尼樂園玩半天，沒想到今天並非紅日，亦早已預約滿額，在迪士尼群組發文求助。有網友拆解疑團，指出今日雖然非假期，但有大量小學及幼稚園都把這天定作教師發展日，學生放假，紛紛預約入園玩樂。

好灰，忽然有日假，想同亞女朝早入迪士尼快閃，下午就出返嚟，點之比人 book 到 full 晒 ，聽日係weekday 喎

網友紛紛留言透露預約額滿也成功入園經驗：

「係full之後，去到都係full， 照walk in入又入到wo」、

「入去見到full左，係咁reload就突然有位，樓主試多幾次」、

「Keep住book la, 得閒睇吓就會有，我成日都係咁book， try 多幾次la」、

「現場買飛多數都有得入」、

「我試過兩次冇卜都冇檢查就入左去」

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責任編輯 李志強