【港鐵故障】鑽石山站至第一城站服務受阻停近70分鐘　港鐵料信號系統供電組件故障

▲ (日出日落攝影群組fb)

今日早上約 7 點 33 分，屯馬綫烏溪沙至鑽石山站之間出現信號故障，來往鑽石山至第一城站的列車服務曾一度暫停，而來往屯門至鑽石山站以及來往第一城至烏溪沙站則維持每6 分鐘一班車。 經港鐵工程人員搶修後，故障於早上約 8 點 35 分處理好，屯馬綫列車服務已陸續回復正常。經初步調查，相信事故與信號系統的供電組件故障有關，港鐵人員會作詳細檢查。

【0842】

故障已處理好，屯馬綫列車服務陸續回復正常。

【0810】

港鐵宣布屯馬綫列車服務調整如下：

- 來往鑽石山站至第一城站暫停服務

- 來往屯門站至鑽石山站維持 6 分鐘一班車

- 來往第一城站至烏溪沙站維持 6 分鐘一班車



港鐵正安排免費接駁巴士行駛鑽石山站至第一城站。

乘客可考慮使用其他交通工具或港鐵其他綫路。



【0735】 訊號故障，屯馬綫列車服務嚴重受阻



可考慮其他交通工具



ℹ️ 屯馬綫的行車管理電腦故障，列車未能於沙田圍站附近接收行車訊號



基於「被動安全機制」，列車需改用人手駕駛，以不高於 22 公里的車速前行



工程人員正重啟電腦，務求於一小時後恢復行車訊號

