【健身課程】HermesFit免費健身大館限時開班　打擋台+瑜伽+帽子平衡打造打卡聖地【內附連結】

▲ HermesFit在大館舉行，單是看中央位置這個裝置就知道是「大陣仗」之作。（圖片品牌提供）

身為超級品牌Hermes的「粉絲」要留意了，由即日起至10月9日，Hermes於中環大館舉行一個名為HermesFit的企劃，除了透過不同運動讓大眾感受Hermes配飾的魅力外。你能想參觀者能夠用Hermes帽子做瑜伽、戴著Hermes的手鐲練拳擊嗎？加上提供大量可供「打卡」的位置，大家還不快快報名。

這一次HermesFit運動企劃由大館中庭的檢閱廣場一直到隔鄰的複式展室內場館，均以Hermes標誌性的橙色布置。玩味十足的室內展覽場，以拳擊台為中心，四周位置均以不同運動劃分為訓練區域，當中更擺放了如Hermes馬頭啞鈴和壺鈴、絲巾拳擊沙包、就連健身室必備的儲物櫃及更衣室，也做到一絲不苟。

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而為了讓每位參觀者都能夠體驗Hermes配合運動趣味，場館內設置一些體驗活動，包括瑜珈班、皮帶伸展班、手鐲自由博擊、帽子平衡挑戰和鞋子HIIT訓練等，在Hermes的健身教練的帶領下，以有趣的角度同時體驗運動樂趣與Hermes產品。

而據聞是次活動反應非常熱烈，大家還不快快登入品牌品牌官方網址登記。

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HermesFit

日期：即日起至10月9日

地點：中環大館複式展室及檢閱廣場

預訂門票/登記參加健身課程

（免費入場）

時間：10am - 8pm

記者：何偉雄