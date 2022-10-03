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【名人育兒】碧咸細女自信擺脫肥胖標籤　11歲哈七蕾絲盛裝撐媽咪成焦點

育兒經 10:15 2022/10/03

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11歲的哈七出席巴黎時裝周撐媽媽場。

47歲的萬人迷碧咸（David Beckham）與48歲太太Victoria育有3子1女，近日夫婦在巴黎時裝周舉行其品牌時裝表演，全家總動員撐場，當中最搶鏡的就是年僅11歲的哈七（Harper Seven），過往她曾遭網民批身形太肥，然而當晚她以一襲黑色蕾絲晚裝赴會，加上甜美笑容，散發著少女味道，搶過媽媽風頭。

碧咸太太Victoria近日在巴黎時裝周，舉行其品牌首場fashion show，碧咸當然要拉大隊捧場。除了23歲大仔Brooklyn偕太太Nicola Peltz出席外，另19歲的二仔Romeo、17歲三仔Cruz、11歲細女哈七都有現身撐媽咪。

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哈七雖然年紀小小，但穿上一條黑色蕾絲晚裝，束了兩條可愛的孖辮，加上甜美自信的笑容，成為眾人的焦點，即使與兩名超模合照，也完全沒有被比下去。

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碧咸過往受訪時曾表示，他有4個孩子，當中3個是男孩，所以太太一樣渴望有一個孩子像她一樣喜愛打扮、穿高跟鞋。因此，Victoria一樣精心為哈七打扮，而哈七也愈來愈有自己穿衣的風格，穿出時尚可愛，少女味亦愈來愈濃。

哈七曾被批太肥

不過，作為星二代，哈七的身形變化往往成為網民的評論對象，今年6月，碧咸帶哈七同遊意大利，並在社交平台大曬溫馨片段，有網民聚焦在哈七的身形上，直指她看起來比爸爸更健碩，又見碧咸自爆早上9時給女兒食雪糕，提醒碧咸要注意女兒的健康，甚至認為她應要開始減肥，不應買太多零食給女兒。

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哈七與哥哥們年紀相差6歲以上，而且是唯一的女孩，一直是父母的心頭肉。Victoria為免細女在發育時期受到網絡攻擊，不准哈七開設社交平台帳戶。她不諱言「看到人們（網民）有多殘忍，確實讓我擔心」、「太可怕了，我不能說謊」。作為媽媽，她只想保護女兒，不想哈七正值發育時期，受到網絡攻擊，希望她在現階段感受家人和朋友的愛。

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責任編輯：王明芳

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