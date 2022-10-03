【港產航天員】首次在港澳選拔載荷專家　孫東冀有助促進本地STEM教育

▲ （梁偉榮攝）

中國載人航天工程辦公室已啟動第4批預備航天員選拔工作，並將首次在港澳地區選拔載荷專家。特區政府正式啓動初選程序，招募期由2022年10月6日起至10月27日（詳情即看【下一頁】）。

創新科技及工業局局長孫東今日在一個電台節目表示，過去多年來香港在創科方面取得不錯成績，香港有這方面的優勢，因此國家首次在港澳地區選拔載荷專家。

載荷專家主要負責開展太空實驗或試驗研究、操作和使用太空實驗設備、配合飛行乘組其他航天員開展站務管理等日常工作。他指載荷專家專業領域可以很廣，涉及物理、化學、機械工程等，他相信今次選拔的競爭激烈，但相信只要本港推薦足夠數量候選人，仍有機會入圍。

孫東又稱，希望透過今次機會有助促進本地STEM教育，以及相關科研發展，將香港科技產業進一步發展，期望未來本港科技及航天產業更成熟後，港人有機會參與航天工程師的選拔。

創新科技及工業局常任秘書長麥德偉在同一節目表示，在招募期開始後，會透過本地大學、研發機構及科研企業招募科研人員，並會安排符合基本資格人士進行身體檢查等，往後的選拔工作會由內地有關方面進行，獲選者需要接受兩年半培訓。

太空環境與地球很大分別，載荷專家或其他航天員對於身體、身心有很大要求，所以今次會有身體檢查，工作由醫管局幫忙協助。

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責任編輯：李榮忠