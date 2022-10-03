【樂壇天后】楊千嬅回歸香港開騷答謝忠實擁躉　亞博唱經典作賀歌迷會25周年

在2020年時，樂壇天后楊千嬅為記念自己入行25年，原定連開6場紅館騷，與樂迷跨年！可惜當時因新冠肺炎第四波疫情仍嚴峻，為保障公眾及所有工作人員的健康及衛生安全，主辦單位宣布取消演唱會。

不過，近日再傳來好消息，有指千嬅將會在今年12月在亞洲國際博覽館舉行個唱，與一眾歌迷見面！

連開兩場騷

有指由於今年是千嬅官方歌迷會成立25周年，千嬅為與歌迷分享喜悅，而安排於12月在亞博舉行一連兩場音樂會，並獻唱多首經典作品，相信一眾歌迷都會十分期待！

千嬅的經理人公司向傳媒回覆時表示仍在計劃當中，音樂會詳情會於落實後會盡快公佈。

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紅館騷因疫情取消

千嬅原定於2020年12月尾起舉辦一連六場跨年騷，無奈因疫情仍嚴峻而取消。本來是她自2017年的《楊千嬅三二一GO！》演唱會後，再次得到在紅館舉辦跨年騷的機會。

千嬅當時在社交平台宣傳2020年的演唱會時寫道：「擁抱回憶，唱着友誼萬歲，紅館倒數，反覆的反覆的追憶，數着何時望到彼此也蒼老。」有歌迷留言為她打氣，又有歌迷因她把發展重心偏重於內地，而表示不再支持她。

▲ 楊千嬅原定於紅館舉行跨年騷，無奈因疫情嚴峻而取消。（IG圖片）

參加《聲生不息》

千嬅、李克勤、炎明熹、曾比特等參加TVB與內地芒果TV合辦的歌唱真人騷《聲生不息》，一眾歌手重新演繹香港家傳戶曉的經典粵語及國語流行金曲千嬅與克勤更分別擔任隊長一職，節目也令一眾香港歌手在內地的人氣更上一層樓。

千嬅一家三口現時已移居上海，她曾在《有個閨密叫祖藍》節目中指移居上海也是因為老公的上海人身份：「當初嚟係因為佢好耐冇見屋企人，佢屋企大家族嚟，每次食飯都成三圍枱。但我爸爸媽媽喺香港，所以都會掛住香港。」

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