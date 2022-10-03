【聲夢傳奇2】黃洛妍擁神級履歷為小提琴演奏家　Janees15歲考獲莫札特音樂大學

▲ Janees最終奪得亞軍。

TVB《聲夢傳奇2》總決賽昨晚（10月2日）圓滿結束，最後由任暟晴（Jasmine）奪冠，黃洛妍（Janees）奪得亞軍，而「大魔王」趙紫諾（Sabrina）則大熱倒灶為季軍。今次三甲全是有料之人，個個音樂背景超強，難怪不少觀眾認為是次比賽為高手過招，看得十分精彩。

在多輪比賽中，Janees憑其獨特聲音及優秀唱功，令其人氣急升，起初她先憑《Greatest Love of All》一鳴驚人，再以《留低鎖匙》、《依然》展現廣闊音域，與導師陳奐仁合唱《閉目入神》更獲讚演演繹一氣呵成，達到了專業水準。

最終Janees挑選了泳兒的《溝渠暢泳》出戰，以23分躋身最後五強，更一致大獲好評。

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表現失準感失望

在昨晚總決賽中，Janees在首個回合演繹張惠妹《聽海》奪得20盞綠燈，但在第二個回合演繹快歌《Bad Boy》表現失準只得15盞綠燈,即使最終不能奪冠，但其唱歌實力備受肯定。

事後Janees接受傳媒訪問被問到她大熱倒灶，她指不能奪冠令身邊人失望，有感失落，但認為今次是對其一次很好的經驗，皆因她自言從未試過會失準，又表示會繼續努力做好音樂。

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自小學習小提琴 屢獲獎項

其實Janees有超強音樂背景，她現職小提琴演奏家，自8、9歲起說就開始學習小提琴，師承於已故中國知名小提琴家鄭石生、以及有「小提琴大師」之稱的法國小提琴家Pierre Amoyal，學琴生涯至今長達16年之久，功底深厚。

Janees曾連續8年先後在《香港校際音樂節》的小提琴各個組別贏得冠軍殊榮，共獲取超過28次大小的比賽冠軍，11歲時就以優異成績在港考獲聖三一學院FTCL小提琴演奏文憑。

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現職小提琴演奏家

隨後，她在中三時遠赴奧地利留學讀書並進修音樂，以15歲之齡薩爾斯堡莫扎特音樂大學獲得小提琴演奏學士學位。

之後，她再到維也納普萊納音樂學院深造，並考獲小提琴演奏學士學位，非常強勁。