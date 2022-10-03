【消費券2022】帝京酒店消費券埋單優惠　指定日本菜減$100自助晚餐減$30

▲ 帝京酒店推出消費券優惠，專顧酒店餐廳有多項折扣。(酒店提供)

第二期消費券出爐，帝京酒店再次準備一系列獨家餐飲優惠，大家謹記捉緊機會與友一同享用。由即日起，食客可以支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK、PayMe 或 BoC Pay於帝京酒店線下結帳，而支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK亦可支援帝京酒店線上結帳。

優惠有效日期由即日至31日，客人需以消費券結帳。



詳情：

花月庭

• 惠顧第一時段自助午餐，每位即減$20

• 惠顧全時段自助晚餐，每位即減$30

帝京軒

• 惠顧指定晚市套餐，每客即減$100 (最少2位起)

• 凡於下午茶時段惠顧，客人可享免茶芥優惠

獅房菜

電話: 2622 6088

• 凡於午市時段惠顧，每枱即減$30 (最少2位起)

• 惠顧指定晚市套餐，每客即減$30 (最少2位起)

香田日式料理

• 雲丹燒波士頓龍蝦飛魚子丼優惠

原價：$398

優惠價：$298

(另加一服務費)

• 惠顧指定晚市套餐，每客即減$30 (最少2位起)

▲ 可以折扣價享用日本餐廳的雲丹燒波士頓龍蝦飛魚子丼。(酒店提供)

查詢：

花月庭

電話：2622 6154

帝京軒

電話：2622 6161

獅房菜

電話：2622 6088

香田日式料理

電話：2622 6167

記者：招美寶