【見光飲水】輕度脫水令大腦變遲鈍干擾記憶力 每日飲水量要按體重計算方程式

▲ 輕度脫水已足以令大腦變遲鈍。

見光飲水（指的是清水，其他汽水、果汁、湯水一律不計），即白天時段積極多喝水就對了，都市人身體缺水的情況，遠遠大過體內水過剩。2002年，學術期刊《European Journal of Applied Physiology》發表了Takayoshi Yoshida教授的研究報告，當人體內的水份下降了相等於自身體重的2%，其體能會開始下降；而當失去4%的水份時，體力就會急跌一成半；若水份減少兩成，即瀕臨死亡邊緣。

平時，當我們感到口渴時，其實身體已失去2%水份，即體能開始下降，已是輕度脫水的指標。若我們想保持身體最佳狀態，根本不應等到感到口渴時才記得喝水。

不僅體力，醫學博士Kristen Willeumier指出，我們的腦也要靠水，才能發揮最大的認知功能，皆因人體腦袋七成半是水；輕度脫水已足以令大腦變遲鈍，會干擾記憶力、專注力、動作協調力、情緒和心智能量（容易焦慮和有情緒障礙）等。

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2013年，學術期刊《British Journal of Nutrition》的一個研究指出，當人體一旦開始脫水（開始感到口渴時）狀態，那時才補充水份是無法立即改善情緒的。除了眾所周知的排毒功能外，水更能提高新陳代謝率，每喝500毫升，就能提高3成能量消耗。

每日八杯水的說法，其實有點死板，每個人的水份需求不一樣，根本沒有劃一足夠標準，尤其是運動量大、正在服食利尿藥、抗組織胺等，身體比平常人更容易流失水份，八杯水並不夠。年過六十的人，也容易慢性脫水而不知，皆因不容易覺得口渴。

想計出自己每日最低飲水量，可以用以下計算方式：體重（磅數）乘以三分之二，得出來的數字就是每天應喝多少安士的水，如：140磅人士，每天應喝至少93安士，即12杯水（一杯水為8安士），那才能確保體內儲夠水。為免夜尿影響睡眠質素，白天見光飲水最好。

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