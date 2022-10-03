【光榮結業】扎根深水埗半世紀　源發咖啡廳宣布10月底結業

▲ 扎根深水埗半世紀，源發咖啡廳宣布10月底結業。（源發咖啡廳Facebook）

在深水埗扎根半世紀的源發咖啡廳宣布10月底結業。

源發咖啡廳今日（3日）在社交平台表示，多年來各種難關都能一一渡過，卻敵不過業主收樓這一關，無奈地十月底將會與大家說再見了。

小店在基隆街已經營50多年，曾經歷70年代的股災、97後的金融風暴、千禧年後的SARS、還有年前的社會運動、和近日不繼麥化的疫情，這些難關都一一闖過，但始終敵不過業主收樓這一關

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源發指，多年來源發咖啡廳不經不覺己經成為大家的聚腳處，總是天南地北談笑甚歡，「但不別不別還須別，感激大家數十年來的惠顧和支持，謹祝各位身體健康，萬事如意！」

社交平台專頁「香港遺美」指，陪伴太子街坊近半世紀的源發食物製作用心，加上價錢貼地，從早市、午市、下午茶都座無虛席，常常與鄰座背貼背，從卡位感受一份獨特的街坊情。

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責任編輯：李榮忠