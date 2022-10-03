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【哈佛研究】瘦人盲目減肥體重不跌且容易反彈　運動減肥患糖尿病風險降低21%

健康 13:01 2022/10/03

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哈佛研究：透過運動減肥患糖尿病風險低21%，瘦人盲目減肥體重不跌且容易反彈。

社會向來以瘦為美，即使本身已經十分纖瘦的女士亦會是減肥大軍的一員，不過外國有研究卻指出，BMI在24.9以下的「瘦人」若減肥，會提高罹患第2型糖尿病的風險。相反，如果是BMI值超過25的超重或肥胖者，只要減超過4.5公斤，就一定能從中獲得益處，罹患第2型糖尿病的風險更會降低21%。

最新影片:

綜合外國傳媒報道，美國哈佛大學公共衛生學院於9月27日發表了一項最新研究，統計了1988年至2017年間20萬人的健康數據，並將他們分成3個組別，分別為BMI在24.9以下的「瘦人組」、25至30的「超重組」以及31以上的「肥胖組」。研究小組同時評估了各種減肥方式，包括只靠低卡飲食、運動、節食其中一種單一方式，或以低卡飲食配合運動、商業減重計畫以及服用減肥藥等來減肥。

結果顯示，BMI在24.9以下的「瘦人組」透過運動減肥，罹患糖尿病的風險反而會高出9%，而透過減肥藥或是商業減重計畫減肥的「瘦子」，罹患糖尿病的風險更會高出54%。相反，在成功減重4.5公斤的超重或肥胖者當中，無論減肥方式用那一種，均能降低罹患第2型糖尿病的風險。

而透過運動減重的「肥胖組」，罹患第2型糖尿病的風險會降低21%，服用減肥藥的人患病風險則降低了13%。另外，透過運動減重的「超重組」，患糖尿病風險也降低了9%。不過，研究團隊始終建議以運動作為減肥最佳方法。

專家認為，基於瘦人的荷爾蒙與代謝結構和其他人不同，盲目減肥可能會影響整體新陳代謝與心理健康，故瘦人如果硬要減肥，不但體重易反彈復胖，還會提高罹患糖尿病的風險。

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責任編輯：羅嘉欣

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