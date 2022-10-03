【氣候變化】研究指逾2萬種海洋生物面臨高或嚴重氣候風險　如鯊魚、金槍魚及長嘴魚

▲ (天文台截圖)

天文台昨天（2日）表示，研究發現氣候變化正改變海洋生物分布，物種因海水變暖遷離熱帶。部分食物鏈頂層的獵食者面臨較顯著的威脅，其中藍鰭吞拿魚甚至會出現在北極，而其他物種則離開了熱帶。

研究指出，在非常高溫室氣體排放情景 下，推算2100年的全球平均海水溫度會上升3至5℃，約25,000種海洋物種會面臨高或嚴重的氣候風險，平均有85%物種分布範圍處於危險之中。在這種情況下，如鯊魚、金槍魚及長嘴魚風險明顯高於食物鏈下游物種，如草料魚和無脊動物，由於這些物種可對生態系統產生不成比例的影響，將進一步影響生態系統結構及功能。

雖然減少排放是減少海洋生物面臨氣候風險最直接方法，但現實氣候變化已經在影響海洋，即使採取有效紓緩氣候措施，海洋亦會繼續變化，因此適應氣候變曖對於海洋物種和人類復原力最為重要。

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責任編輯：余思嵐