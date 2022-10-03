【教師心聲】工時長壓力大飲水冇時間　現職女幼師：我真係好想辭職

▲ 幼教工作壓力大，連飲水都冇時間，有現職女幼師發帖大呻想辭職。

幼兒教育看似簡單，其實絕對不是一份筍工！幼兒教育是一門綜合性課程，幼師需引導幼兒學習語文、數學、音樂、美術、體育等不同學科，並要認識幼兒在不同時期的發展，可見幼兒教育課程涉獵的範疇是很廣泛，幼師還要看顧好每位幼童學生，避免有任何意外發生，而且工時長人工不高，有現職的幼教工作者發帖講述苦況，指自己想劈炮轉行。

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本港有女幼師日前在社交平台Dcard發帖，主題為「做幼教嘅我真係好想辭職呀！！！」，她透露每晚收工都要六、七點，回家吃飯後又要忙做教案又要瞓覺，完全平衡不到生活，

真喺好辛苦呀！好多嘢都做唔完！完全唔可以平衡到生活！

幼教多職業病

貼文一出，即掀起網民熱議，有不少身同感受的幼教工作者都呻辛苦想辭職，有一位做了7年幼教的網民表示，完成這個學年也打算辭職不續約，「職業病又多，飲水都無時間，咩尿道炎念珠菌個啲成日有，所以為咗身體想辭職…」

樓主也有同感指，「真係無乜飲過水，睇少眼都唔得」，該網民千叮萬囑樓主要提醒自己多飲水，「我以前成日都唔飲水，最後把聲出事，同埋有好嚴重嘅尿道炎，後尾逼住自己買樽裝水，一定要飲夠一支，先叫好啲。我唔想你好似我咁。」該網民亦因為幼教的工作，由本來好鐘意小朋友，到現在都嚇怕了，不想生小朋友。

入行要想清楚

另外一位入行7年幼教的網民，也勸想入行的網民要想清楚，她指出生率，出年入學的人是2020年出世，疫情少了人生bb，再加上近年移民潮，所以好多間學校都收生不足，變成要老師做好多嘢去搶學生，亦都不會有太多的資源去請更多的老師，

呢兩年請得人嘅學校好多都係好伏，同埋除咗大機構之外，好多都壓價，但大機構你預ot好正常，亦都好多畢業生搵唔到工，所以我係真心勸你唔好入行。而且做呢一行體力勞動好重，唔止係文件上嘅，仲有身體上嘅折磨。做埋呢個學年就唔續約。真係好辛苦！

工時長時薪低

有網民透露，在大機構幼稚園任職班主任有22K起薪，私校起薪會再低些，工時長時薪低，「快啲脫離苦海啦！雖然要轉行搵份好工真係難，但睇醫生錢，買材料，同私人時間錢夾埋，時薪係超低，完全冇Me Time。」

樓主指，有時學校舉辦活動，凌晨都仲整緊佈置，唔打算在這行留得耐，真心完全無時間，不少網民也有同感，「我媽做過，係真係勁多野做」、「我之前實習個間幼稚園…啲老師做到12點先走…朝早6點返工…高處未算高！」

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責任編輯：王明芳