【長新冠治療】長新冠症狀紓緩方法   東華三院設計復元「五衡法」 

自第五波疫情以來，香港的新冠肺炎患者累計超過170萬名。有研究顯示，新冠肺炎患者康復後仍會受「長新冠」症狀困擾，呼吸急促、長期咳嗽、頭痛、胸口痛、關節痛、肌肉疼痛、疲乏、發冷、腦霧、味覺或嗅覺喪失、抑鬱、焦慮、失眠等症狀。東華三院社會服務科跨專業團隊協作，設計長新冠復元「五衡法」計劃，並製成影片供市民參考，以改善「長新冠」。

這套「五衡法」復元計劃包括齊運動、常思考、勤學習、有規律及學放鬆五大元素。東華三院署理副主管(社會服務)袁漢林表示，這個計劃得到香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅推薦，有助紓緩新冠康復者的長新冠症狀，並且協助建立健康生活模式，促進身心健康，亦適用於普羅大眾。

最新影片推介:

「五衡法」計劃由物理治療師設計針對長新冠症狀的健體運動，並由職業治療師提供認知介入方法及日常生活小貼士，言語治療師教導聲線訓練及臨床心理學家示範靜觀，讓康復者身心各方面取得平衡。(長新冠復元「五衡法」簡介： https://youtu.be/7swKp01KCiE)

1.齊運動

物理治療師針對患者關節痛、肌肉乏力、氣促等症狀，設計帶氧運動及深呼吸運動，以提升新冠康復者的心肺功能及肌肉力量，改善氣促情況。(相關影片:https://youtu.be/AK9UUY97CWU)

這套帶氧運動共有五式，可以每日做30分鐘，每個動作重覆25秒，動作間輕鬆原地踏步5秒，有助提升心肺功能。建議開始前，先做簡單熱身。

第一式大踏步，可大動作分別提起左右腳。

▲ 第一式大踏步，可大動作分別提起左右腳。

第二式深蹲，向下蹲並提起雙手至90度。

▲ 第二式深蹲，向下蹲並提起雙手至90度。

第三式深蹲舉手，下蹲雙手放胸前，用腳尖企直，同時雙手向外提起至手指向天。

▲ 第三式深蹲舉手，下蹲雙手放胸前，用腳尖企直，同時雙手向外提起至手指向天。

第四式分腿蹲，右腳向前踏出弓步，提高左手再踏後返回原位，相反亦然。

▲ 第四式分腿蹲，右腳向前踏出弓步，提高左手再踏後返回原位，相反亦然。

第五式側走，雙手放胸前，向右側踏一步，返回原位，相反亦然。

▲ 第五式側走，雙手放胸前，向右側踏一步，返回原位，相反亦然。

長新冠患者有機會出現長期咳嗽、呼吸系統及吞嚥困難問題，言語治療師教授聲線練習以紓緩症狀。(相關影片:https://youtu.be/2pC6Rjzr6qE)

腹式呼吸及胸腔擴張等呼吸運動(道具: 椅子)

將空氣吸滿整個肺部以訓練呼吸肌肉。

言語治療

透過飲管發聲練習及聲調可以改變練習，分別有助預防或紓緩聲帶疲勞，改善聲帶閉合及聲線質素，放鬆及鍛鍊喉核肌肉，改善說話聲調及抑揚頓挫及喉嚨上升幅度，幫助吞嚥。(相關影片: https://youtu.be/2rgcBiICQ2s)

飲管發聲練習-有助預防或紓緩聲帶疲勞，改善聲帶閉合及聲線質素，放鬆及鍛鍊喉核肌肉(道具: 水、水杯、飲管)

聲調改變練習-改善說話聲調及抑揚頓挫及喉嚨上升幅度，幫助吞嚥

(道具: 椅子)

2.常思考

「腦霧」是長新冠主要症狀之一，患者的認知功能下降，記憶力和專注力減退。職業治療師建議生活化之認知功能訓練，有助康復者提升認知功能。(相關影片:https://youtu.be/EpXO4_7Bmfs)

方法一: 嘗試將每日三餐拍下照片作紀錄，晚上嘗試回想當天曾經進食的食物，作為鍛鍊思考及記憶力之用。

方法二: 又可以嘗試記住購物清單及心算購物總額、做讀顏色字專注力訓練，對思考能力很有幫助。

3.勤學習

外國有新冠復興指南建議，康復者多學習新事物，能夠訓練執行功能、組織及規劃、持久專注力難，以及工作記憶等高階認知功能。如有「腦霧」情況，可學習運用特殊記憶方法如分類記憶法、關聯記憶法等。若依然丟三落四可以利用補償策劃，如用手機、日曆記下重要事情，或用響鬧藥盒提醒自己服用藥物。

4.有規律

有研究指出，疲倦及失眠均是常見的長新冠症狀，透過生活作息「有規律」，遵從睡眠健康守則，以養成建康生活習慣。(相關影片:https://youtu.be/75SnE8YWgy4)

東華三院社會服務科高級職業治療師容諾遜指出，睡眠健康總共有12項守則，包括規律的睡眠時間、適當曬太陽、避免下午3時後喝咖啡、避免睡前2至3小時做運動、避免上床時過飽或過餓，或飲太多飲料、避免睡前飲酒、避免服用會干擾睡眠的藥物、睡前要放鬆、可睡前洗熱水澡、睡前避免使用電子產品及避免醒後賴床。睡眠是健康的根基，作息規律對長新冠復元絕對是事半功倍。

5.學放鬆

東華三院社會服務科臨床心理學家王彩琦博士教授靜觀技巧，以不加批判的心情，把注意力集中於自己當下的身心狀態及感覺，有助調節情緒，減低壓力，以紓緩抑鬱、焦慮、失眠等症狀。(相關影片:https://youtu.be/szG7iqeyhZg)



王彩琦博士指：「進行靜觀時可以於一個舒適的地方挺直坐下，嘗試閉眼用3分鐘感受自我情緒，留意自己身心狀態並保持呼吸，不批判地接納自己的情緒及腦內想法，將注意力帶到呼吸，接著將注意力從呼吸帶到整個身體，將氧氣帶到身體每個部分，再張開雙眼，習慣一下當刻光線，重覆吸氣呼氣，三分鐘靜觀練習完成。」

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責任編輯：羅嘉欣