【揚威海外】湯唯奪韓國春史電影節最佳女主角　成該頒獎禮首位外國影后

▲ 湯唯奪韓國春史電影節最佳女主角，成該頒獎禮首位外國影后。（曾有為攝）

第27屆韓國春史電影節上周五（9月30日）舉行頒獎典禮。中國影星湯唯憑著《分手的決心》，擊敗了《在你面前》李慧英、《致敬》李姃垠等人，獲得電影節最佳女主角獎。湯唯同時成為春史電影節開設32年來的首位外國影后。

湯唯身在中國無法出席頒獎禮，特意錄製了一段影片來表達得獎喜悅。她以中文及韓文，對選擇自己的朴贊郁導演和丁瑞慶編劇表達感謝，也感謝了男主角朴海日與工作人員形容：「這個獎是你們大家的」。其主演的《分手的決心》亦是頒獎禮最大贏家。除了湯唯，導演朴贊郁獲得最佳導演獎，朴海日獲得最佳男主角獎。

春史電影節由韓國電影導演協會承辦，作為導演協會主辦的獎項，春史電影節最高獎項為導演獎，不設最佳影片獎。春史獎與釜日獎，以及韓國影評獎一道，被視為韓國3大電影獎（青龍獎、大鐘獎、百想藝術大賞）的主要前哨。

湯唯也是釜日獎最佳女主角的有力競爭者，韓國目前已選送《分手的決心》，作為韓國代表角逐明年奧斯卡獎的「最佳國際影片」。如果成功躋身最終入圍名單五強，湯唯或許有機會出現在奧斯卡的紅毯上。

湯唯10年前曾憑藉《晚秋》橫掃了韓國11個影后獎項，並最終拿下「百想藝術大賞」電影類最佳女演員獎。

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記者：陳麗娜