【廟宇導賞團】華人廟宇委員會辦深水埗關帝廟導賞團　即看報名詳情

▲ 華人廟宇委員會辦深水埗關帝廟導賞團，即看報名詳情。（資料圖片）

若果一般導賞團已勾不起你的興趣，或可嘗試華人廟宇委員會在10月舉辦深水埗關帝廟導賞團。深水埗關帝廟是九龍區唯一主奉關帝的廟宇，建於光緒十七年前（1891年），已有130年歷史。

華人廟宇委員會指，深水埗關帝廟在重修時，更有大鵬協鎮官員，甚至遠至金山各埠的居民捐銀修廟；廟內神壇及祭檯，美輪美奐，透過兩者的吉祥花紋及傳統故事，可欣賞到傳統木刻及宗教藝術的細緻。

導賞團詳情：

日期：2022年10月16日(星期日)

時間：第一節 - 下午2時至3時

第二節 - 下午3時30分至4時30分

地點：深水埗關帝廟

(深水埗海壇街152至162號-深水埗地鐵站A2出口步行約15分鐘)

名額：每節12人

費用：全免

報名方法：即日起至10月9日的報名時間內 (上午9時至下午1時及下午2時至5時30分) 致電3718 6888或掃瞄二維碼報名。

報名連結

參加者須知

1. 導賞團全程約1小時，需預先報名；名額非先到先得，如報名人數 超出上限，將以抽籤決定參加者名單。

2. 如於10月11日或之前仍未收到電郵通知，則視為未能中籤，委員會將不作另行通知。

3. 只提供粵語導賞服務；參加者需自備3.5mm圓頭有線耳機以便使用由委員會提供的導賞系統。

4. 所有參加者必須配戴口罩、使用「安心出行」應用程式進入廟宇，並需符合「疫苗通行證」的要求，過程中必須按工作人員指示以8人一組形式參與導賞。

5. 參加者可於廟內拍照留念，但在導賞過程中禁止錄影、錄音及使用閃光燈。

6. 參加者提供之資料絕對保密及只作報名之用。

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責任編輯：李榮忠