【聲夢傳奇2】XiX失落三甲Aster黑面接獎　第五名Pamela笑容滿面奪優秀表現獎

▲ XiX隊長劉芷君（Aster）於頒獎期間全程黑面。

TVB音樂選秀節目《聲夢傳奇2》昨晚（2日）舉行總決賽，最後五強分別為任暟晴（Jasmine）、趙紫諾（Sabrina）、XiX、趙小婷（Pamela）和黃洛妍（Janees）。

有親生女之稱的女團XiX最終三甲不入，僅獲頒「優秀表現獎」，XiX隊長劉芷君（Aster）於頒獎期間全程黑面，跟笑容滿面的Pamela形成強烈對比。

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五強決戰

決賽分兩個回合舉行，五強單位先各自挑選一首歌迎戰，經過評判及觀眾投票後，獲得最高分的兩位便能進入第二回合作最後對決。第三名會獲得季軍，而第四及第五名則獲頒「優秀表現獎」。

經過評判投票後，Janees獲得20盞燈、Pamela獲得14盞燈、XiX獲得22盞燈、Sabrina獲得22盞燈、Jasmine獲得21盞燈。

不過經過觀眾投票後形勢大逆轉，奪得最高分數的XiX跌至第四名，與第五名的Pamela一同獲得「優秀表現獎」，Sabrina則獲頒季軍。

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最後兩強

Janees和Jasmine成為最後兩強，分別以《瘋了》及《Bad Boy》迎戰，於第二回合爭奪冠軍。

最終，Jasmine奪得冠軍稱霸《聲夢傳奇2》，而Janees則屈居亞軍。