【0+3檢疫】中大醫學院院長稱外國研究伙伴一直有意來港　因入境檢疫卻步

▲ 中大醫學院院長陳家亮撰文指，未來將出席多個國際醫學會議，打算在離港前一個月接種第四劑新冠疫苗，希望減低在外國出差時受感染的風險。（資料圖片）

0+3檢疫安排落實一周，中大醫學院院長陳家亮撰文指，相關安排令有需要到外地探親、海外公幹及渴望外遊的港人「如釋重負」，並提到不少外國的研究伙伴雖有意來港磋商合作，卻因香港的檢疫限制卻步。他續指，未來11月及12月將應邀出席多個國際醫學會議，屆時會跟隨各地的防疫規例，但打算在離港前一個月接種第四劑新冠疫苗，希望減低在外國出差時受感染的風險。

中大醫學院院長陳家亮撰文形容0+3檢疫是「望穿秋水、終於出爐」，指在新安排下，有需要到外地探親、海外公幹及渴望外遊的港人如釋重負，並以自己為例，透露將於11月及12月出席多個國際醫學會議。

陳家亮提到，不少外國研究伙伴一直希望到香港會面磋商合作細節，但因入境的檢疫限制而卻步，對於香港遲遲才放寛防疫條例，不止他們不明白，陳家亮坦言「就是連我自己有時也要向專家請教個中玄機。」

他續指，到外國後會「入鄉隨俗」，跟隨當地的防疫規例及生活模式，但打算在離港前一個月接種第四劑新冠疫苗，希望可減低在外國出差時受感染的風險。

他在文中也重提南亞裔人士引發的葵涌邨大型爆發事件，指出該人士並非從外地把病毒帶回香港，而是在酒店隔離21日的末段日子被其他酒店住客傳染，再將病毒帶到社區；又憶述去年11月從英國回港於酒店隔離21日，當時在酒店隔離若踏出房門一步便會干犯法例，認為「為着防疫及公共衛生是無可口(厚)非的，但是如何做到恰到好處卻需要莫大智慧。」

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：江麗盈