【孕媽心聲】陀第二胎曾憂BB不保　雨僑一度確診新冠需延遲產檢

▲ 雨僑陀第二胎出現不同狀況，她曾憂BB不保。

雨僑上月宣布喜訊再當媽媽，日前分享了孕照，穿着藍色泳衣拍照摸着孕肚，畫面溫馨美麗。她亦有拍片分享「一胎二胎大不同」，回想在是次妊娠初期出現不同狀況，例如確診新冠肺炎、驗孕棒的顯示不清等，令她一度擔心失去BB，可幸最後有驚無險。

雨僑懷第2胎

藝人雨僑（Ava）前藝名羽翹，本名廖羽翹，在2018年與羅力威結婚，2020年8月剖腹誕下女兒Harper，上月10日中秋節當天她在個人社交平台上載多張與丈夫羅力威及女兒Harper的合照，宣布喜訊表示再當媽媽。雨僑指出一向都是家中老大的哈Bear女兒，準備成為真正的老大，因為要迎接二寶了。

▲ 雨僑是美麗孕媽，懷第二胎拍了第二輯孕照。（IG影片截圖）

上月29日，雨僑在其YouTube頻道分享是次懷二胎的過程，有感跟懷第一胎時很大不同。她一直跟丈夫想要2孩，想大女兒有個弟/妹一起成長、互相扶持，在Harper約1歲時開始計劃。雨僑回想曾經以為未能成功懷孕，一度哭起來。

二寶嘅來臨好似坐過山車一樣，引用 adasonlo（丈夫羅力威）嘅金句——真係一雞未鳴一雞又死（一波未平一波又起），過去幾個月發生嘅事令我心很累，但都好感恩最後全部都化險為夷。

最新影片︰

初期擔心BB不保

雨僑在影片表示用了多次驗孕棒，結果都是不清晰，她擔心是胎兒出狀況因而落淚傷心，坦言︰

在懷孕的事情上，也遇過最不愉快的經歷，看見電子驗孕棒的周數不對勁很驚，看見1、2周，但明明是5周，我有落淚很傷心，因為好驚又無……

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

確診新冠肺炎

加上雨僑曾見紅、用普通驗孕棒的線很淺色，當時直至胎兒7、8周時一切正常才確定成功懷孕。不過，雨僑剛確實有第2胎不久，確診新冠肺炎令她崩潰，當時妊娠不適常頭痛頭暈，不以為然，但當有喉嚨不適，就立即去做快測並確診了，3天持續高燒。她視像中、西醫，西醫的藥用於看門口，以及食喉糖，主要服食10天中藥。雨僑勉勵一些萬一確診的孕媽不用太擔心，

這件事在我的孕程中大約7、8天，加上隔離等都辛苦擔心……食安全的藥都OK，辛苦，但會過去。

此外，由於確診新冠肺炎，雨僑原訂要做T21、Nifty基因檢測延遲了，在懷孕在11周尾進行有關無創產檢，她有不安，

11周尾做有些遲，因為有事都想12周出報告，加上我確診，又食退燒藥，都很驚，想盡快去抽血……當天診所來電表示驗不到，原來中Covid是驗不到。

剛染疫康復不能做無創產檢，改以只照聲波，雨僑慶幸醫生照聲波照得很詳細，至15周出報告一切正常才放下心頭大石。雨僑希望籍着影片可跟各位媽媽一齊同行，互相支持。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳