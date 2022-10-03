【泰國旅遊】國泰飛曼谷3大優惠　減$100兼獲額外10,000里數【內附優惠碼】

▲ 泰國於10月1日正式解除疫情緊急狀態回復正常，免疫苗、免檢測及隔離已可入境旅遊。（相片來源：國泰航空）

香港有意再度放寬回港檢疫措施，係時候買機票飛返一轉！泰國已取消所有入境檢測安排，回復疫情前正常，絕對是首選目的地。泰國政府旅遊局（香港）與國泰航空合作，推出多項機票優惠，包括$100折扣，預訂套票更可獲額外10,000里數。

於10月17號至11月16號期間，於國泰網站購買泰國機票，使用AMAZINGTH優惠碼即可獲$100折扣優惠。而於即日起至10月31日期間，使用CX22THMILES優惠碼購買任何曼谷旅遊套票（航班＋酒店）均可獲額外10,000里數及$100元折扣 ，名額60個。另外以AM22THMILES優惠碼里數預訂泰國酒店，可即時享7折里數優惠，名額50個。旅遊日期由即日起至2023年1月31日適用。

▲ 以優惠碼於國泰網站購買機票及旅遊套票，即可獲$100元折扣及里數優惠。（相片來源：國泰航空）

10月1日開始，國泰航空提供每日兩班往返泰國曼谷的航班，設有早機0800及下午1615出發，回程有早機1100及傍晚1910起飛，行程安排更靈活。現時有3款全新經濟艙票價選項，包括「輕便、「標準」及「彈性」，可自選額外寄艙行李、預選座位及以里數提升客艙或靈活安排旅程。



2022年12月31日前發出的新機票，可在出發日前豁免手續費無限次更改行程，此後亦可免費更改一次。機票更改的方法包括重新訂位、將機票兌換為國泰信用額，以及取消機票。



詳情：holiday.cathaypacific.com/zh_HK/chl-ttb-sep.html



記者：張頌婷