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【答得快好世界】鄧飛任校長兼議員後出山主持節目　江欣燕與昔日拍檔難得再聚

娛樂 12:52 2022/10/03

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TVB全新問答遊戲節目《答得快 好世界》將於今晚（10月3日）晚起播出，節目由張秀文、鄭衍峰擔任主持。

適逢今年是TVB 55周年，TVB過去除有不少劇集陪伴全港觀眾成長外，問答遊戲節目亦是不少人的茶餘飯後話題。為向過往不同類型問答遊戲節目致敬，《答得快 好世界》精選了8個經典問答遊戲節目與全台藝員玩多次，包括《15/16》、《江山如此多FUN》、《智在必得》、《全港至叻星》、《温故知新》、《勝在夠開心》、《DO姐有問題》及《電視大贏家》。

為「還原」當年精髓及氣氛，節目還邀請當年的「元祖級」主持擔任嘉賓主持！

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元祖級主持再現

有份亮相的「元祖級」主持包括《15/16》的森美、《勝在夠開心》的韓馬利及李有毅、《温故知新》的莫鳳儀、《智在必得》的鄭丹瑞、《江山如此多FUN》的江欣燕及鄧飛、《全港至叻星》的陳百祥、《DO姐有問題》的鄭裕玲、《電視大贏家》的汪明荃、梅小惠及江欣燕，陣容鼎盛。

賽制方面，節目頭六集為初賽、第七及八集是準決賽，第九集是決賽，前後共邀請了12組藝員參與。

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再玩《15/16》

今晚（3日）播出的首集，嘉賓陣容有「乜都敢死隊」的楊潮凱、黃美棋、翟威廉及陳嘉桓，對戰「開心啦啦隊」的歐瑞偉、李偉健、鄭世豪及許家傑。

首集重現的經典問答遊戲節目是2006年首播的《15/16》，《15/16》主攻生活趣味2揀1題目，包括「電車座位下的沙有甚麼用途」、「哪個公共屋邨座數最多」等，觀眾亦能從而「長知識」。

今集的「精彩」環節是要估到底張秀文和鄭衍峰哪一位吃了辣麵，由於兩人吃麵時均戲精上身扮晒嘢，相當過癮。

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鄧飛驚喜現身

明晚（4日）播出的第二集，重現的經典問答遊戲節目是1994年播出的《江山如此多FUN》，嘉賓陣容有「朱玲玲港姐隊」的朱凱婷、麥玲玲、謝芷倫及王嘉慧，對戰「吾係名校隊」的鄧梓峰、林溥來、郭子豪及林正峰。

節目亮點是當年主持江欣燕與鄧飛的「重逢」，鄧飛當年主持《江山》時只是中六學生、現已「升呢」成為校長兼立法會議員。

與鄧飛久別重逢的欣欣笑言：「當今世上我好有資格同你講一句，你大個咗呀！」

當年於「狀元爭霸戰」奪得榜眼的鄧飛因講故事表現出色，獲黃霑提拔成為《江山》主持之一。在明晚播出的節目中，鄧飛重出江湖大顯功架，僅花30秒便將「荊軻刺秦王」的故事娓娓道來，十分精彩。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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